专家学者热议优化营商环境：增强企业信心 释放产业动能

人民网北京11月29日电 （记者乔雪峰） 10月23日，国务院公布《优化营商环境条例》，自2020年1月起施行。近年来，各地区、各部门按照党中央、国务院部署，顺应社会期盼，持续推进“放管服”等改革，我国营商环境明显改善。

11月28日，2019环球趋势大会·营商环境高峰论坛在北京举办，本届大会以“营商、发展、使命”为主题，针对优化营商环境主题的不断升温，与会嘉宾发表精彩发言并展开热烈讨论，从各个方面深度诠释对优化营商环境这一热点话题的高度关注与深刻思考。

环球网总经理单成彪在论坛上表示，中国的发展离不开世界，世界的发展也离不开中国。展望未来，顺应全球化发展的大势，只有不断推动更广、更深的合作拓展，才能进一步实现更高、更强的共赢发展。 “优化营商环境已成为中国深化改革的重要方向，不断优化营商环境已成为促进中国改革不断深入的重要驱动力。”

中国国家发展和改革委员会农村经济司原司长高俊才在致辞中表示，中国当前的营商环境在不断改善，世界排名也逐年提升，但还存在不平衡的问题，城市和农村之间、地区之间还不平衡，尤其是农业、农村、农民这个领域的营商环境还要优化和提升。

“营商环境既是一个硬指标，又是一个软指标，更是一个挑战。”商务部国际贸易经济合作研究院前院长霍建国提到，没有一个好的营商环境，就不可能有正常的竞争，没有正常的竞争就不会产生高质量发展，这是市场竞争决定的。

北京科学学研究中心主任张士运表示，营商环境是指企业等市场主体在市场经济活动中所涉及的体制机制性因素和条件，良好的营商环境是实现创新驱动发展的重要依托。“良好的营商环境有效的刺激企业对技术创新的需求，从而提高地区科技创新水平，促进国家创新体系的形成；国家科技创新体系的完善提高科技创新水平，产生更加先进的技术创新成果，满足企业需求并优化提升营商环境。”

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