投入力度不断加大 西安市打造“硬科技”之都

2015年2月，习近平总书记视察陕西时提出追赶超越定位和“五个扎实”要求，为陕西发展指明了根本路径。陕西是煤炭、石油、天然气开采大省，这里也是科技创新基地，综合科技进步水平居全国第九、西部第一，航空航天、3D打印、5G移动通信等技术保持世界先进水平，国家科学技术奖获奖数量、技术合同交易额位居全国前列。

“硬科技”概念于2010年在西安被首次提出，硬科技是指那些对人类经济社会产生深远而广泛影响的革命性科学技术，通常具有极高技术门槛和技术壁垒。一般认为，硬科技包括人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造八大领域。

10月底，以“硬科技·引领变革的力量”为主题的2019全球硬科技创新大会在西安成功举办，大会系统论述了发展硬科技的时代背景、硬科技的各领域突破和进展情况。在为期三天的时间里，众多全球顶尖科学家智慧碰撞，让西安一时成为全世界关注的焦点。

近日，人民网记者来到陕西省西安市的陕西微软创新中心。中心总经理吴静璇对记者表示，自硬科技概念提出以来，西安市便以发展硬科技为契机，着力打造“全球硬科技之都”。此外，西安市在促进硬科技成果转化、发挥辐射带动作用等方面做出了诸多积极探索，为硬科技发展提供了政策、项目、资金等软实力支持。

陕西微软创新中心总经理吴静璇接受采访。朱传戈摄

“我们之所以选择跟微软公司合作并引入微软技术，我认为这对陕西乃至整个西部区域的科技企业来说都具有重要意义。”吴静璇说。

随后，记者走访了增材制造领域的服务商——西安铂力特增材技术股份有限公司。

铂力特副总经理杨东辉表示，发展“硬科技”必须顺应国家大方向政策，并向高质量高技术，以及安全环保方向区域发展。

铂力特副总经理杨东辉接受采访。朱传戈摄

杨东辉指出，企业必须以人为本，以技术为本，才能源源不断的创造价值，为未来发展提供持续不断的一个动力。发展硬科技的同时，还应加强对知识产权的保护，国家现在出台了很多扶持专利和知识产权保护的法律，但是当企业遇到专利维权、产权维权问题的时候，其实维权的路还是很困难的，希望国家能够加政策的支持。

硬科技与社会经济发展早已紧密相连。今天的中国处在世界新一轮科技革命和产业变革的历交汇期。这也是重构全球创新版图、重塑全球经济结构的关键时期。如今，西安正在通过硬科技走向国际舞台，成为世界舞台上一颗璀璨的明星。硬科技这一金字名片无疑向世界呈现了一个更加立体、更加科技化、更具时代特色的西安。

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