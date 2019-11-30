西安国际港务区：合力打造中欧班列（西安）集结中心

人民网西安11月29日电（张伟）近日，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访走进陕西西安，采访组成员在西安国际港务区就中欧班列“长安号”、西安港建设等展开深入探访，了解陕西“三个经济”发展新成就，共同寻找陕西经济高质量发展的新途径。

往返于中国与中亚、欧洲之间的中欧班列“长安号”，正在缩短国内许多城市与丝绸之路沿线国家和地区的贸易距离。“长安号”开行6年来，每天都在上演新的故事：线路从1条增加到10多条，列数从每周1列增加到每天四五列，运送货物覆盖参与“一带一路”建设的40多个国家和地区。

中欧班列“长安号”。西安国际港务区宣传部供图

2019年3月，《共建“一带一路”（西安）陆海联运大通道倡议》发布，提出发挥西安承东启西、连接南北、集散八方、辐射全国的地缘优势，采取“公转铁”“水转铁”等联程中转或合作开行的方式，促进货源向西安港集聚。

据介绍，目前西安港与天津、青岛、宁波、上海、深圳等沿海港口城市合作开行了陆海联运班列。“长安号”复兴陆上丝绸之路，陆海联运联结海上丝绸之路。襄西欧、徐西欧、蚌西欧、冀西欧等国际货运班列常态化运行，中欧班列（西安）集结中心建设织线成网。

“‘长安号’、‘西安港’、开放口岸、多式联运监管中心、跨境电商综试区等聚集形成对外开放格局，来自全国29个省市的货源在这里集散分拨，超过七成的出口货物在这里集结走向欧洲和中亚，这里已成为内陆地区沟通全国、联通世界的窗口。” 西安国际港务区党工委副书记陈博表示。

位于西安主城区东北部“灞渭三角洲”的西安国际港务区是陕西省、西安市打造内陆改革开放新高地而设立的经济先导区；是陕西西安践行国家“一带一路”倡议、发展“三个经济”和建设对外开放大通道的核心抓手和重要平台。

夕阳下的西安港。西安国际港务区宣传部供图

为响应今年3月发布的《共建“一带一路”（西安）陆海联运大通道倡议》，充分发挥西安承东启西、连接南北、集散八方、辐射全国的地缘优势，西安港与天津、青岛、宁波、上海、深圳等沿海港口城市合作开行了陆海联运班列。下一步，西安国际港区将以长安号高质量、市场化、可持续的思路，在聚焦央企合作、模式创新等方面持续发力，加大与陕西周边城市的合作力度，为中欧班列后补贴时代可持续开行贡献陕西西安解决方案，合力打造中欧班列（西安）集结中心。

2019年，“长安号”国际班列继续保持了高质量、高频次开行态势，1-10月“长安号”开行已超过1700列，班列开行量、重载率及货运量等指标始终位居全国前列，已成为全国班列高质量发展的典范。

人民网记者从西安国际港务区管委会了解到，2018年全年中欧班列“长安号”共开行1235列，重载率、货运量和实载开行量均位居全国第一。2018年1~12月，“长安号”全年共开行1235列，全年实载开行总量位居全国第一。其中中欧方向累计开行640列(去程227列，回程413列)，中亚方向累计开行595列(去518列，回程77列)。2018年全年，“长安号”共到发51383车，其中重车51355车，重载率达99.9%。12月份，“长安号”单月重载率高达100%(合重车93列)。2018年全年，“长安号”运送货物总重达120.2万吨，位居全国第一。

西安国际港务区持续做优线路，创新模式，“一单到底”提升长安号运输时效，长安号(西安——安卡拉)对接“一带一路”中间地带，跨里海班列是中欧班列运营史上第一班跨越里海且穿越海底隧道的国际班列，运行时间12天。长安号已经成为全国“效率最高、服务最优、速度最快、路线最全、开行最多、运量最大”的国际货运班列。

中欧班列“长安号”向西常态化开行西安至中亚、欧洲10条干线，覆盖丝路沿线45个国家和地区，2018年开行1235列。根据中交协“一带一路”国际物流大会《报告》，长安号满意度位居全国57个班列开行城市第一;向东与青岛、宁波、天津等沿海港口合作开行货运班列，辐射日韩等地区;襄西欧、蚌西欧、徐西欧、冀西欧等相继开行，与日照港、唐山港以及中远海、中铁联集等央企签约合作，正在着力打造中欧班列(西安)集结中心。

“园区自成立以来，创造了“港口内移、就地办单、多式联运、无缝对接”的内陆港模式，形成了以长安号、“西安港”、开放口岸、多式联运监管中心、跨境电商综试区等为基础的对外开放格局。来自全国29个省市的货源在这里集散分拨，超过七成的出口货物在这里集结走向欧洲和中亚，西安港已成为内陆地区沟通全国、联通世界的窗口。” 西安国际港务区党工委副书记陈博介绍到，长安号”开行6年来，线路从1条增加到10多条，列数从每周1列增加到每天四五列，运送货物覆盖参与“一带一路”建设的40多个国家和地区。

中欧班列“长安号”驶抵后，龙门吊机车开始卸装作业。西安国际港务区宣传部供图

西安国际港务区园区自成立以来，努力建设中国内陆第一大港。创造了“港口内移、就地办单、多式联运、无缝对接”的内陆港模式，形成了以长安号、“西安港”、开放口岸、多式联运监管中心、跨境电商综试区等为基础的对外开放格局，来自全国29个省市的货源在这里集散分拨，超过七成的出口货物在这里集结走向欧洲和中亚，西安港已成为内陆地区沟通全国、联通世界的窗口。

在深入挖掘长安号聚集能力方面，西安国际港务区大力实施通道+贸易、通道+产业战略，加快推进西安港智能终端制造产业园建设，吸引更多东南沿海科技型加工制造企落户西安港，将西安港打造成承接东南沿海产业，面向“一带一路”的加工贸易基地，为长安号积累货源，以产业聚集赋能长安号开行，实现通道、贸易、产业良性互动，为陕西、西安发展“三个经济”，推动“一带一路”建设高质量发展贡献陆港力量。

(责编：孟哲、杜燕飞)