11月PMI重回扩张区间 经济运行企稳迹象逐渐显露

11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份，制造业PMI为50.2%，连续6个月低于临界点后，重回扩张区间；非制造业商务活动指数为54.4%，处于4月份以来的高点。

专家表示，11月份PMI指数出现较为明显的回升，重新回到荣枯线以上，表明经济运行开始显露由降转稳迹象；非制造业在供需回升带动下，企业信心有所增强，对未来市场预期趋于乐观。当前，仍然要着力扩大内需，继续加大相关政策的落实力度，不断巩固和加强经济回稳的态势。

制造业PMI重回扩张区间

11月份，制造业PMI为50.2%，比上月上升0.9个百分点，在连续6个月低于临界点后，再次回到扩张区间，处于年内次高点。

中国物流信息中心专家文韬表示，制造业PMI重新回到扩张区间，经济运行趋稳。

从13个分项指数看，同上月相比，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.4至2.9个百分点之间；产成品库存指数、购进价格指数、出厂价格指数下降，指数降幅在0.3至1.4个百分点之间；积压订单指数和从业人员指数与上月持平。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析说，11月份，制造业供需两端均有改善，生产指数和新订单指数为52.6%和51.3%，环比分别上升1.8和1.7个百分点，均为下半年以来的高点，其中新订单指数重回扩张区间。

从行业大类看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、汽车、铁路船舶航空航天设备等制造业生产指数和新订单指数双双上升，且均位于扩张区间。从重点行业看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI分别为51.7%、51.0%和51.1%，均连续两个月上升，表明转型升级加快推进。

尽管受外部不确定性因素影响，但制造业进出口仍然有所好转。11月份，新出口订单指数和进口指数为48.8%和49.8%，环比分别上升1.8和2.9个百分点。其中，新出口订单指数回升，与圣诞节海外订单增加有关；进口指数回升明显主要受国内需求拉动。

国务院发展研究中心研究员张立群表示，11月份PMI指数出现较为明显的回升，重新回到荣枯线以上，表明经济运行开始显露由降转稳迹象，但基础仍需大力巩固。

非制造业商务活动指数扩张加快

11月份，非制造业商务活动指数为54.4%，比上月回升1.6个百分点，为4月份以来的高点，也是7月份以来首次回升至54%以上。

在中国非制造业PMI各单项指数中，新订单、新出口订单、在手订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间和业务活动预期9个指数均有不同程度的上升，上升幅度在0.3-2.4个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为：非制造业商务活动指数升至54.4%，表明非制造业增速较上月有明显回升，根本动力来自于市场需求的企稳回升。需求回升发挥了较好的带动作用，销售价格明显回升，就业改善，市场预期升温。

赵庆河分析说，11月份，服务业商务活动指数为53.5%，比上月回升2.1个百分点，且高于年均值0.4个百分点，表明服务业增速明显加快。

由于制造业景气有所回升，企业采购活动较上月活跃，与其密切相关的生产性服务业和物流业商务活动指数环比分别上升7.6和4.3个百分点，为58.5%和61.5%，业务总量实现较快增长。其中，批发零售、货物运输及仓储、快递、电信互联网软件、金融等行业商务活动指数环比明显上升，是带动服务业加快扩张的主要力量。

从市场需求和预期看，新订单指数升至扩张区间，为50.5%，比上月上升2.1个百分点。业务活动预期指数为60.6%，连续两个月上升，位于高位景气区间，表明服务业企业对行业发展信心持续增强。其中，航空运输、邮政快递、银行、保险等行业业务活动预期指数继续位于65.0%以上。

11月份，建筑业商务活动指数为59.6%，虽比上月回落0.8个百分点，但与年均值基本持平，继续保持较快增长。从市场需求和劳动力需求看，新订单指数和从业人员指数为56.0%和55.5%，分别较上月上升1.2和3.7个百分点，显示建筑业生产活动持续处于较高景气区间，带动市场需求和企业用工稳定增长。

巩固和加强经济回稳态势

11月份，综合PMI产出指数为53.7%，较上月回升1.7个百分点，为下半年来高点，显示企业扩张步伐总体加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.6%和54.4%，环比均明显上升。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，制造业和非制造业PMI回升，表明四季度经济下行压力得到一定释放。但目前来看仍然存在需求走弱风险，PMI回升势头是否能够延续仍需要观察。逆周期稳增长政策仍需要延续，重点降低制造企业经营成本，持续促进企业生产预期改善。

“受外部不确定性等因素影响，制造业下行压力依然存在。”赵庆河表示，从反映市场变化情况的价格指数看，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为49.0%和47.3%，分别比上月下降1.4和0.7个百分点，均连续两个月回落。部分企业反映转型升级取得一定成效，经营环境有所改善，但资金紧张问题仍较突出。调查结果显示，反映资金紧张的企业比重为38.2%，高于上月1.5个百分点。

张立群分析说，从历史数据观察，在趋势性变化之外，一些短期因素影响也需注意。10月份有“十一”小长假，对于与上个月对比的环比指标看，会受到一定影响。当然，下半年以来宏观政策逆周期调节力度明显加大，其效果正在不断显现。这两类因素综合起来，会形成较为明显的变化。综上，受宏观政策逆周期调节力度加大影响，11月份经济运行初现由降转稳迹象，但不宜从指数提高幅度方面过度评估。要特别注意仍然存在的下行压力，着力扩大内需，继续加大相关政策的落实力度，不断巩固和加强经济回稳的态势。

文韬分析说，11月份，制造业PMI明显回升，表明宏观经济仍运行在稳中向好轨道，但回升动力仍需夯实。企业出厂价格保持下行趋势，原材料购进价格也有所下降。购进价格指数为49%，较上月下降1.4个百分点；出厂价格指数为47.3%，较上月下降0.7个百分点。价格下行，不利于企业组织生产经营和实现效益。因此，需要持续关注制造业价格变化。

非制造业方面，中国物流信息中心专家武威表示，11月份，非制造业市场供需双双回升，非制造业增速明显回升，在逆周期调节力度持续加大的背景下，经济运行呈现企稳趋升迹象。从市场预期看，业务活动预期指数连续两个月环比上升，较上月上升0.3个百分点至61%，创下半年以来的阶段性高点，表明在供需回升带动下，企业信心有所增强，对未来市场预期趋于乐观。

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