11月制造业采购经理指数明显回升

本报北京11月30日电 （记者杜海涛）11月份中国制造业采购经理指数（PMI）30日发布，比上月上升0.9个百分点，达50.2%；在连续6个月低于50%的临界点后，再次回到扩张区间。综合来看，指数明显回升，经济运行趋稳。

《 人民日报 》（ 2019年12月01日 01 版）

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