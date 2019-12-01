推进贸易高质量发展 有深意有新意更有诚意

11月28日，中共中央、国务院发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》从优化贸易结构、培育新业态、建设平台体系等十大方面具体阐释了当前我国贸易高质量发展的方向。

同时，《意见》明确，到2022年，贸易结构更加优化，贸易效益显著提升，贸易实力进一步增强，建立贸易高质量发展的指标、政策、统计、绩效评价体系。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，《意见》的出台适逢其时，对于促进我国产业升级、增进技术往来、吸收管理经验，以及改善居民生活具有重大意义。可以说，《意见》不仅提出了培育新业态、增添新动能的创新之举，更展现出中国坚持互利共赢、拓展发展新空间的开放之姿。

有深意：优化结构、提升效益的必然之举

在优化贸易结构，提高贸易发展质量和效益方面，《意见》提出五个方面的布局考虑，分别涉及优化国际市场布局、优化国内区域布局、优化经营主体、优化商品结构、优化贸易方式。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育在接受人民网记者采访时表示，此次《意见》发布的背景是基于国际国内经济政治宏观环境正在发生系统性变革，外贸和相关产业传统优势有所衰减，新优势亟待培育的大环境。

“在这样的情况下，稳外贸不仅对我国稳定宏观经济具有重大意义，而且对维持巩固与其它国家的经贸联系、降低贸易冲突蔓延升级风险，有着重要意义。”梅新育表示。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫在接受人民网记者采访时表示，我国正处于推动经济高质量发展、构建更高层次对外开放新格局的关键阶段。为了确保我国经济的平稳运行与高质量发展，除了释放国内市场活力、着力扩大内需之外，推动贸易高质量发展同样势在必行。

“这对于促进我国产业升级、增进技术往来、吸收管理经验以及改善居民生活来说，都具有重大意义。”付一夫认为。

“在未来一个时期，我国的经济发展要对标高质量发展的总要求，其中外贸的发展同样也要达到这一要求。” 中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才在接受人民网记者采访时指出，从国际上看，今年全球贸易持续疲软、需求不足；从国内来看，经济新旧动能的转换使得经济从高速增长转变为中高速增长，进出口增速有所下降。因此，《意见》的出台适逢其时。

有新意：增添新动能、培育新业态的创新之举

在培育新业态，增添贸易发展新动能方面，《意见》要求，首先，促进贸易新业态发展。推进跨境电子商务综合试验区建设，复制推广成熟经验做法。其次，提升贸易数字化水平。形成以数据驱动为核心、以平台为支撑、以商产融合为主线的数字化、网络化、智能化发展模式。第三，加快服务外包转型升级。健全服务外包创新机制，培育创新环境，促进创新合作。加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益方向发展。

徐洪才表示，近年来，我国为营造良好的营商环境推行了一系列的政策措施，在国际上排名大幅度上升。接下来，进一步优化营商环境的重点还是要提升贸易便利化，《意见》中提出的外贸发展方式的转变、新动能的培育、竞争能力的提升都与我们产业结构转型升级、技术进步密切相关。

梅新育则表示，《意见》旨在推动进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业协调发展，其中亮点甚多。特别是其中体现了全面发展和螺旋式上升发展的理念。“高质量发展，并不意味着我们就只发展高端产业和高技术产业。作为一个十几亿人口的大国，我们需要继续维护和提升产业结构、拓展国民经济新格局，但要在更高层次上发展。”梅新育认为。

谈及如何积极扶持外贸新业态，付一夫表示，要大力落实外贸优进优出战略、流通升级战略、国内外市场一体化战略，加快发展外贸综合服务企业、跨境电商、海外仓、市场采购模式等新型贸易业态，提高传统贸易效率。

他还指出，应充分借助“一带一路”建设，带动相关商品和服务出口。一方面，促进各类资源和要素有序流动与合理配置，激发各类企业的活力和潜力，支持高铁等重点领域重大工程项目合作，带动相关装备制造等商品出口；另一方面，要结合我国企业的现实发展需求，进一步加大政策创新、服务创新和监管创新力度，促进企业提升产品质量、品牌、技术服务水平，积极打造新的外贸增长点，提高产品附加值，以新的竞争优势和商业模式，提高开拓国际市场的能力。

有诚意：搭建新平台、拓展新空间的开放之举

在建设平台体系，发挥对贸易的支撑作用方面，《意见》强调，要推进贸易促进平台建设。办好中国国际进口博览会，不断提升其吸引力和国际影响力。拓展中国进出口商品交易会（广交会）、中国国际服务贸易交易会（京交会）等综合性展会功能，培育若干国际知名度高、影响力大的境内外展会。

付一夫指出，要顺应互联网、大数据、智能制造快速发展的大势，将智能家电、智能手机等创新产品作为未来我国货物贸易出口的重点内容，通过政策引导、财税支持、创新补贴等措施进行大力扶植。同时，应鼓励企业积极实施“走出去战略”，加强与其他国家的经贸交往与产业合作，巩固并强化贸易大国地位。

此外，《意见》还明确，要坚持互利共赢，拓展贸易发展新空间。通过建设性参与全球经济治理，推动区域、次区域合作，加快高标准自由贸易区建设等路径提高开放水平，扩大市场准入，提高规则标准。

梅新育认为，《意见》在拓展贸易发展新空间方面，除了优化国际市场布局之外，第五节“培育新业态，增添贸易发展新动能”用第（十四）至（十六）条集中提出了一系列举措，包括促进贸易新业态发展、提升贸易数字化水平、加快服务外包转型升级，值得注意的是，这些举措是基于国内市场优势来提升国际市场地位。

同时，梅新育表示，从大的思路布局来看，《意见》体现了一个深层次理念，就是把自己的事情办好，在此基础上争取改善国际环境。

“从国内产业、商务各方面的条款，到《意见》中提到的深化改革开放，营造法治化国际化便利化贸易环境，可以说，我们是在不断增强自身实力，改善自身营商环境。在此基础上，进一步推进‘一带一路’建设，更加积极地参与全球经济治理。”梅新育说。

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