安徽颍上北高铁站投入使用

人民网北京12月1日电 （记者乔雪峰） 12月1日，随着第一趟高铁停靠在颍上北站，安徽省阜阳市颍上县结束了没有高铁的历史。

望着刚刚开通的高铁站，中铁建工集团上海分公司商合杭铁路站房二标项目经理部的全体职工欢呼起来了。“这是我带领团队建设的第十二个高铁站。”项目经理刘永峰告诉记者，项目部包括商合杭铁路站房二标颍上北站、太和东站两座站房。两个高铁站开通后，将极大方便当地百姓出行，促进当地区域经济发展，并将当地直接融入与合肥、上海、杭州等大城市相连的高铁网络。

刚进站的旅客，纷纷赞叹颍上北高铁站房大气、有文化底蕴。“在匠心打造工程的同时，项目还突出高铁站房的地域特色。”商务经理宋振华介绍，站房以“韵起汉唐，蕴自管仲，运佑颖上”为主题，运用现代建筑方式重构汉唐元素，展现颍上县悠久的人文历史和地域文化特征。

“要打造商合杭铁路标杆，从工程质量和文化特色等方面都要实现超越。”据刘永峰介绍，他在项目建设过程中推行“五不让”措施，即不让业主费心，不让企业操心，不让员工分心，不让班组寒心，不让家里人担心，从多角度来保证项目团队精心打造标杆站房。

在项目部全体职工的忘我拼搏下，颍上北、太和东两个高铁站房如期投入使用。

“颍上北与太和东两个站房距离100公里，开车要两个多小时，一年下来，跑了134000多公里。”刘永峰指着他的车说。作为项目经理，刘永峰需要常驻施工现场，一天跑一个站房，这是刘永峰的常态。

“妈妈，爸爸食堂的饭应该非常好吃吧？”“为什么？”“他老不回家啊， 肯定是食堂饭好吃啊。”这是刘永峰女儿和妈妈的对话。正是因为忙，刘永峰很难回家一趟。这让刘永峰觉得很亏欠家人，但是，“为了让百姓有高铁出行，我这些付出也值得了。”

商程是工程部技术员，去年刚毕业。“现场是平地，没有任何绿化，我们得穿防晒衣、戴帽子防晒。但晒着晒着就习惯了。”商程说。今年春节，商程选择了值班，节后才回家休息几天。

“项目关键时刻，不能走。”项目总工闫选强家里孩子才10岁，正上三年级，他也只能两个月回家一趟。

宋振华家有两个孩子，老大上小学一年级，老二刚两岁。今年联调联试期间，宋振华在合肥待了两个月。“那期间白天、晚上都有多个会议要召开，后来是晚上7点开到晚上10点，我也没时间回家。妻子带着孩子过来看了我一趟。”宋振华说。

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