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中国航海学会召开全国代表大会 何建中当选理事长

2019年12月01日11:47  来源：人民网
 

人民网北京12月1日电 （记者乔雪峰） 11月30日，中国航海学会在京召开第九次全国会员代表大会，交通运输部副部长刘小明出席会议并致辞。他强调，要将学会打造成为我国航海学术交流的大平台、技术普及的主渠道、航海领域的新智库，打造成为国家乃至世界一流的行业学会，为加快建设交通强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。在随后召开的第九届理事会第一次会议上，交通运输部原副部长何建中当选第九届理事会理事长。

刘小明表示，中国航海学会是广大航海科技工作者之家，是国家发展航海科技事业的重要社会力量。希望学会充分发挥职能作用，围绕行业发展的战略性、基础性、前瞻性方向和热点、难点、焦点问题，积极搭平台、促合作，团结引领广大航海科技工作者奋力攻关，为加快交通强国建设增添动力。

中国科协党组成员、机关党委处书记王守东在致辞中表示，希望学会加强政治引领，弘扬新时代科学家精神和优良学风；加强合作交流，进一步提升学会的学术引领力和国际影响力；提升社会服务能力，助力航海事业高质量发展；坚持会员为本，努力打造温馨的科技工作者之家。

何建中表示，中国航海学会要努力成为党和政府联系航海科技工作者的桥梁纽带、政府决策咨询的科技智库、培养推荐航海科技人才和成果的重要渠道、传承和发展航海文化的前沿阵地，全力做到创新引领、行业倚重、社会信任、会员满意，创建世界一流学会的学术团体。

展望未来发展，何建中强调，一是着力服务国家战略。要聚焦加快建设交通强国，发挥航海科技创新驱动作用；要聚焦“一带一路”建设，发挥海运先行引领作用；要聚焦区域发展战略，发挥学会协同推进作用。二是积极搭建交流平台。高质量办好中国航海日论坛；构建跨领域、跨部门、多层次、多渠道的高端前沿学术交流平台；不断深化国际和地区间交流合作；完善有效承接政府转移职能平台。三是加快推进智库建设。要重点围绕海运强国战略和航海科技、航海教育发展，组织深入研究，建立智库框架体系，提出海运业高质量发展的新技术、新举措、新路径。四是大力弘扬航海文化。要研究新时代航海精神，编纂航海系列文化丛书，宣传践行航海精神的时代楷模，营造航海文化繁荣发展的良好氛围。五是切实加强自身建设。要加强党的领导，完善办事职能，增强服务意识，严格行为规范，切实做到科技服务出成果，会员服务出人才，行业服务出标准，系统服务出效率。 

(责编：牛镛、岳弘彬)
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