科技创新“混动”绿色生态 春城昆明装上“青春引擎”

编者按：当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。为集中展现我国中西部广阔腹地推进经济高质量发展从理念到实践的全新变化，人民网启动“一撇一捺看发展”大型主题调研采访。

“一撇”即“胡焕庸线”，“一捺”即“西部陆海新通道”，通过走访企业生产一线，充分展示各地因地制宜发展特色产业、发挥区域比较优势的成效和经验，全面反映社会各界积极响应创新发展的澎湃动力，深刻揭示中国经济强劲韧性背后的改革密码。

“快看！树上还有几只！”初冬时节的昆明翠湖公园内，雪白的成群红嘴鸥从遥远的西伯利亚飞来过冬，让春城更添生机。作为我国西南交通枢纽、西部陆海新通道上的重要节点城市，云南省昆明市近年来不光走出了一条绿色生态发展之路，也在工业制造、生活服务、尖端科技、交通物流等方面因地制宜、转型升级，涌现出一批“面貌一新”的老牌企业和迅速成长的民营新秀。2019年11月，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访团走进昆明，看到富有云南地方特色的多元化产业经济在昆明遍地开花，仿佛一部部强劲的引擎，为昆明高质量推进区域性国际中心城市建设提档增速。

0.004毫米的“昆明制造”让世界惊叹

“一台发动机的生产装配每个工位仅需60秒！”在地处昆明经济技术开发区的昆明云内动力股份有限公司（下称云内动力）生产车间内，U型排布的生产线有条不紊地运行着，库卡机器人和一系列自动控制系统让这家主要制造车用柴油机的企业车间显得既忙碌又充满了科技感。“和原来主要靠装配工人自己把关质量不同，现在每一个生产环节都智能化了，各个生产部件都有二维码可以追溯，就连一个零件拧没拧紧系统都能检测出来。”云内动力车间副经理张国强告诉人民网记者，生产环节智能化之后，比原先靠人工生产效率提升了数倍。而据云内动力总经理代云辉介绍，目前云内动力可年产50万台满足国家排放法规标准的柴油发动机，同时未来还会在混合动力、氢燃料等新能源产品上持续发力。

昆明云内动力股份有限公司的装配工人。 李发兴摄

“创新是引领发展的第一动力，是建设现代经济体系的战略支撑。”党的十九大报告中对创新的定位和要求，道出现代化城市发展的重点。昆明市始终坚持把创新作为城市发展的第一动力，目前汇聚了全省70%以上的科技创新资源，90%以上的科研院所和高等院校，75%以上的高新技术企业和战略性新兴产业。

“0.0045毫米，大约相当于头发丝直径的1/20，这是现在世界上最薄的铝箔。”在昆明阳宗海风景名胜区内的云南浩鑫铝箔有限公司（下称云铝浩鑫）制造车间，云铝浩鑫板带事业部副总经理周荣宗指着一卷铝箔原材料告诉人民网记者，像这类超薄铝箔在现在生活中用途非常广泛，巧克力、牙膏、香烟、药品的包装都会用到。作为云南铝业股份有限公司的全资子公司，云铝浩鑫经过30余年的发展，如今已经成长为国家高新技术企业，也是全球超薄铝箔的生产基地。云南铝业股份有限公司高级副总裁陈德斌表示，目前云铝浩鑫的铸轧法制备超薄铝箔技术已在全国领先，参与起草相关“国标”30多项，“以后不光要保持生产优秀的原材料，还要适应当代需要，比如在电容器、新能源汽车电池这种高端产品上的应用，打造精深加工的全产业链。”

云南浩鑫铝箔有限公司生产的铝箔。 李发兴摄

宽阔现代的制造车间，花园般的工厂园区，不论是在经开区还是在阳宗海，昆明市内像云内动力、云铝浩鑫这类的优质企业还有很多，这些企业不光在产品质量上精打细磨，同时也在科技创新引领下走出了各自的绿色转型升级之路。昆明经开区管委会经济发展部副部长田兵表示，创新发展和绿色发展是经开区经济高质量发展的两条主线，“通过技术上的研发创新，很多传统制造企业都进行了提升改造，现在经开区内企业的研发中心已经超过了50个。”同时，田兵透露，在绿色发展方面经开区还专门出台了产业发展指导目录，“我们要根据实际情况制定发展规划，不能对区域造成负担，项目引进上要轻装上阵，把绿色环保作为前提，高耗能的企业坚决不能进入经开区。”

数据显示，昆明全市规模以上工业增加值，今年前三季度同比增长5.5%，其中，采矿业下降17.9%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长12.4%。这组数据无疑显现出昆明工业经济发展的生机与活力，也彰显出昆明在深入实施工业攻坚三年行动计划，重点发展新型工业、培育壮大工业新动能方面的新作为。

绿色生态做底色 大健康产业在春城落地生根

“你看那片花田，等玫瑰花、绣球花盛开的时候好多游客都会来这里拍照、买花。”在距离昆明城区40多公里的阳宗海南岸的阳宗镇，一处名叫南国山花的休闲观光农业园区内，一队采花女正在认真地给花上色、包装。园区的工作人员告诉人民网记者，这里曾经是一片只能种玉米、黄豆的山地，如今开发观光农业，引进多个花卉品种，每年不同花期鲜花开遍山野，已经成了昆明市有名的浪漫打卡地。

昆明阳宗海风景名胜区。 李发兴摄

昆明阳宗海风景名胜区党工委书记、管委会主任袁培文对此表示，农业也可以是观赏型、体验型的，把第一产业和第三产业融合发展，既改善生态又促进经济。同时，袁培文指出，目前旅游业也面临转型，“我们要利用区位优势发展康养、运动休闲产业，比如环湖马拉松、设置自行车道等，阳宗海是昆明的‘后花园’，因此要把绿色生态作为底色，打造宜居宜游的度假胜地。”

对昆明市而言，早在2016年便完成了《昆明市大健康发展规划（2016-2025年）》，并提出全力打造“世界春城花都、历史文化名城、中国健康之城”三大城市品牌，以及“基于大生态，依托大数据，发展大旅游、大文创、大健康”的发展思路。大自然的恩赐，造就了昆明极为丰富的自然资源，“植物王国”的基因宝库更是为昆明发展生物医药产业奠定了雄厚的基础。

今年6月，屠呦呦及其团队发布了青蒿素相关研究取得新进展的信息。作为全球第一家青蒿素生产企业，同时又是“双氢青蒿素片新适应症——红斑狼疮”项目合作单位的昆药集团股份有限公司（下称昆药集团）也同样受到了广泛关注。据昆药集团相关负责人介绍，植物药是昆药集团最成功的产品系列，也是昆药集团发展的动力。长期以来，昆药集团专注于青蒿素、三七和天麻“三棵草”的研究与开发，多项成果与产品填补了国内外相关领域的空白。

刚刚过去不久的“双十一”，面对国外大牌的“围追堵截”，一家名叫云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（下称贝泰妮公司）的昆明本土企业生产的护肤品突出重围，取得了天猫平台护肤类目销售第9名的成绩。而当人民网记者走进这家位于昆明高新区的企业园区后，一台能够测试肤质的仪器首先引起了众人的兴趣，“请拍摄鼻梁……请拍摄左脸颊……”简单几个步骤后，一份肤质检测报告便生成了，肌肤衰老程度、是否敏感、毛孔状况以及相应注意事项一目了然。“我们其实是用做药的标准来做护肤品，云南本身也是一个药食同源的地方，所以我们会从云南本地的青刺果、马齿苋、滇重楼、滇山茶等植物中提取有效成分，然后专门针对亚洲人的肤质研发产品。”贝泰妮公司董秘办主任、董事长助理钟巍表示，集团依托云南本土植物特色，再通过和昆明当地的科研院所、医院进行产学合作，把临床验证和科技创新相结合，研发、打造出了一批真正的“国货”精品。

记者在云南贝泰妮生物科技集团有限公司参观生产线。 李发兴摄

根据云南省政府此前发布的《云南省生物医药和大健康产业发展规划（2016—2020年）》，生物医药和大健康产业被列为全省八大重点产业之首进行培育发展，并明确提出要打好“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”这三张牌。而国家植物博物馆、大健康产业示范区落户昆明，则为昆明发展大健康产业提供了重要载体和有力支撑。数据显示，2018年昆明全市大健康产业增加值增速达到10%，健康这张牌已在春城落地生根。

建设高质量自贸片区 打造云南对外开放新高地

2015年1月，习近平总书记考察云南时曾指出“云南经济要发展，优势在区位，出路在开放。”不久前，国务院则正式印发《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》。云南省副省长张国华近日在接受人民日报记者采访时表示，建设中国（云南）自贸试验区，有利于加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心，推动构建全面对外开放新格局，在云南改革开放进程中具有里程碑意义，必将为云南经济高质量跨越式发展注入新的强大动力。

昆明作为云南的区域性国际综合枢纽，近年来也在加快建设区域性国际经济贸易中心、科技创新中心、金融服务中心、人文交流中心。优质的营商环境和独具特色的区位优势不仅让更多企业落户昆明，也让这座城市成为了助力企业“走出去”的绝佳平台。

来自广东汕头的郭松川、郭加川、郭晓川是三兄弟，2008年，三个二十几岁的年轻人白手起家来到昆明创立了昆明三川电线电缆有限公司（下称三川电缆）。“我自己就是车间出身，所以在产品把控上是零容忍，如今随着国家大力发展轨道交通，我们的高质量产品越来越有市场。”三川电缆董事长郭松川告诉人民网记者，“一带一路”倡议提出后，三川电缆已在越南胡志明市、缅甸仰光市和老挝万象市设立了办事处和分公司，现在已经发展成为云南、西南地区乃至面向整个南亚东南亚的知名电线电缆企业。

昆明三川电线电缆有限公司负责人向记者介绍公司产品。 李发兴摄

此外，云内动力已成为国内首家出口乘用车柴油机产品到欧洲的企业；昆药集团拥有的7个蒿甲醚系列产品品种，国际销售网络遍布全球47个国家……昆明经开区管委会经济发展部副部长田兵表示，昆明经开区目前也在紧紧依托云南省的地缘、区位和资源优势，鼓励企业走出国门利好南亚东南亚，积极推动科技合作与交流。昆明高新区管委会副主任张学平则告诉人民网记者，目前依托云南有色金属王国、动物王国、植物王国等独有资源禀赋，高新区大力发展特色产业，形成了生物医药大健康、金属新材料、IT和现代服务业三足鼎立的产业布局，“未来还要优化营商环境，打造投资创业沃土。比如实施一颗章审批、深化商事制度改革及减税降费等，着力营造‘爱商、亲商、安商、护商’的良好环境。”

今年8月30日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区正式挂牌，功能定位为：昆明片区加强与空港经济区联动发展，重点发展高端制造、航空物流、数字经济、总部经济等产业，建设面向南亚东南亚的互联互通枢纽、信息物流中心和文化教育中心。数据显示，云南自贸试验区昆明片区挂牌当天，首批意向入驻企业达28户，现场发出23本营业执照，总投资额达54.56亿元。

记者在云南浩鑫铝箔有限公司采访。 李发兴摄

如今昆明正努力成为我国面向南亚东南亚的开放前沿，相信随着云南自贸试验区昆明片区的不断开发建设，一个贸易投资便利、交通物流通达、要素流动自由、金融服务创新完善、监管安全高效的高标准高质量自贸片区已呼之欲出。而在新时代坐标下，昆明谱写的高质量发展辉煌篇章也将如自贸区的发展前景那般无限美好。

(责编：田虎、连品洁)