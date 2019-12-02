贝泰妮：扎根七彩云南 做大“美丽事业”

今年“双十一”当天，面对国外各个品牌化妆品的“围追堵截”，一家云南本土化妆品企业生产的“薇诺娜”系列护肤品“突出重围”，全天线上线下销售实现7.2亿元，取得天猫平台护肤类目销售第9名的成绩。

这家化妆品企业，便是位于云南省昆明国家高新技术产业开发区内的云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（下称贝泰妮公司），该公司成立于2010年，先后获得云南省科技进步特等奖、云南省创新团队一等奖、云南省发明专利一等奖等荣誉，成功入选国家高新技术企业。

短短的十年时间，贝泰妮公司如何能在外资品牌盘踞的国内化妆品市场抢占一席之地？

记者在进行肤质测试体验。 李发兴摄

“以研发为导向，基于国人皮肤问题大数据，挖掘云南高原植物有效成分开发功能护肤品是贝泰妮公司成功的关键。”11月20日，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访团走进贝泰妮公司，现场参观了贝泰妮公司的生产线，该公司董秘办主任、董事长助理钟巍向人民网记者分享了贝泰妮公司成功的秘诀。

钟巍表示，贝泰妮公司虽然身处云南，但在上海建立了研发中心，研发团队专业背景涵盖药物制剂、药物分析、药学、中药学、药物化学、高分子化学、生物工程、精细化工等多个领域。依托云南“植物王国”资源宝库，贝泰妮公司的产品从云南的青刺果、马齿苋、滇重楼、滇山茶等植物中提取了有效成分，并经过系统严格的功能性及安全性观察验证后上市。该公司产品在生产环节以符合美国、欧盟化妆品要求的GMPC标准进行生产，产品的有效性、安全性得到消费者及皮肤学专业人士的广泛认可。

面膜灌装机器。 李发兴摄

“2018年公司实现销售收入近15亿元，同比增长57%；税收2.8亿元，同比增长93%。”钟巍介绍称，目前贝泰妮公司已成功打造了薇诺娜、逑美、伊朵三个护肤品牌，累计获得发明专利授权13项，实用新型专利10项，外观设计专利35项。其中，一种含马齿苋提取物的功效性护肤品及制备方法获云南省专利奖一等奖。

“围绕云南省委、省政府‘八大产业’和‘三张牌’战略，公司将立足现有技术和产业发展优势，精心打造中国人的皮肤健康生态系统。”谈及贝泰妮公司的发展规划，钟巍如是说。

(责编：田虎、连品洁)