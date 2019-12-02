专注科技创新，全球最薄铝箔产自云南

在全球铝行业，云南浩鑫铝箔有限公司（下称云铝浩鑫）的名气响当当——全球最薄的铝箔产自这里。有多薄？厚度仅有0.0045毫米，约为头发丝直径的1/20，目前仅有极少数国家能够生产。

11月19日，人民网“一撇一捺看发展”大型主题调研采访团走进云铝浩鑫的铸轧车间，看到一排排铝制铸轧卷整齐摆放，再经过板带车间、箔轧车间的特殊工艺加工后，这些铝材就可以制成超薄铝箔，然后销往世界各地。

云南浩鑫铝箔有限公司生产的铝箔。 李发兴摄

业界通常将厚度在0.2毫米以下的铝制带材称为铝箔，厚度在0.0055毫米以下的铝箔称为超薄铝箔。云铝浩鑫因为拥有包括铸轧法制备超薄铝箔技术在内的多个自主知识产权和国际领先技术，是中国顶级0.0045毫米和0.005毫米厚度超薄铝箔以及各种优质单、双零铝箔及铝箔坯料的生产经营企业，由此掌握着技术和市场的话语权，实现国际领跑。

云铝浩鑫前身是云南铝加工厂，始建于1988年，2015年，成为云南铝业股份有限公司的全资子公司。一直以来，专注科技创新是云铝浩鑫的发展之道。2005年，云铝浩鑫展开铸轧坯料生产0.0045毫米及0.005毫米超薄铝箔自主研发，该技术率先采用电解铝液铸轧坯料生产出超薄铝箔，并实现稳定批量生产，达到世界领先水平。云铝浩鑫先后起草或参与起草38项国家标准、行业标准，成为中国有色金属铝深加工行业发展的标杆和典范。

铝箔越薄，生产的技术难度越大，产品的附加值越高，竞争力也就越强。云南铝业股份有限公司高级副总裁陈德斌向人民网记者介绍，超薄铝箔目前主要用于高端电力、电子电容器产品，云铝浩鑫生产的超薄铝箔、软包箔、热封箔、药箔、餐具箔、家用箔等产品畅销世界各地。

云南浩鑫铝箔有限公司举行消防演练。 李发兴摄

我国经济已转向高质量发展阶段，拥有世界领先水平的云铝浩鑫，未来如何实现高质量发展？在云铝浩鑫铝箔事业部总经理周勇看来，用技术创新推动传统产业转型升级是企业践行高质量发展的关键与抓手。

在发展的同时还要注重节能环保。陈德斌说，要秉承“资源化、无害化和减量化”的理念，把绿色、环保摆在首要位置。

近年来，云铝浩鑫持续加大研发力度，不断优化产品结构，加快技术创新成果转化应用，分别于2016年、2017年开工建设两大产业集群发展重点项目。其中总投资11.23亿元的高精、超薄铝箔项目，将建成年产3.6万吨绿色低碳高精、超薄铝箔示范生产线。总投资4.91亿元的年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔项目，致力于通过项目建设，研究开发新能源动力电池用铝箔新材料产品。

“奋力打造千亿级中铝铝产业西南基地”的标语，在厂区大门口，赫然醒目。放眼未来，拥有包括云铝浩鑫在内十余家二级企业的云南铝业股份有限公司，将以提高发展质量和效益为中心，坚持“科学掌控上游，优化调整中游，跨越发展下游”的发展思路，切实依靠创新驱动和开放合作，做优做强“绿色低碳水电铝加工一体化”产业，加快激活存量资源，积极培育发展新业态，加快推动公司产业升级，实现绿色、创新和可持续发展。

(责编：田虎、连品洁)