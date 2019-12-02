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政府部门优质服务提速老旧小区改造

“投资见效快，干得更带劲！”（身边看“六稳”（12））

本报记者  顾仲阳  齐志明

2019年12月02日09:13  来源：人民网－人民日报
 

　　初冬的早上，江西省南昌市西湖区铁路二村一处小院里，机声隆隆，改造施工正加紧推进。“小院一天一个样，改得又快又好哇！”80多岁的喻万根老人说，“瞧，违章搭建拆了，空中‘蜘蛛网线’不见了，新修了路，新铺了管网……”

　　西湖区地处南昌市老城中心区，像铁路二村小区这样的老旧小区不少。“稳投资关键要稳有效投资，大力推进老旧小区改造，既稳增长又惠民生，一举两得！”区委书记梅茂发说。

　　好投资能不能快落地？“说实话，一开始我们心里有点打鼓。”中建城开环境建设有限公司项目负责人舒伟胜坦言。作为铁路二村小区改造施工方，他们深知，老旧小区改造历史遗留问题多，审批立项等涉及部门多，“以往这类项目，常常中标后半年甚至一年才能开工。”

　　没想到，政府部门出台一系列配套政策措施，使项目出现了“三快”。

　　审批快。

　　“政府部门专人负责，手续一项不落，8月10日中标的项目，8月底就进场施工了。”舒伟胜感叹。

　　“项目施工，土地证是先决条件。”西湖区城建局工程建设科科长徐鹏专门服务老旧小区改造项目，他说，老旧小区产权关系复杂，如果按原来的审批程序，流程太长。市里优化简化前期手续，开通绿色通道，最快10个工作日就能办好施工许可证。

　　区里把“串联”变“并联”，召开协调会，对涉及消防、城管、环保等多部门审批的事项，优化流程。

　　结算快。

　　“公司同时承担3个老旧小区改造项目，总投资超过1.5亿元，资金周转压力不小。”舒伟胜说，关键时刻，政府部门上门协调，按月支付工程款，合同签完一周内，公司就收到了10%的预付款。“相比过去一些项目的按季度支付，现在我们的资金压力小多了。”

　　进度快。

　　“老旧小区改造，最担心一些施工中的老大难问题，特别是拆除违章搭建，阻力不小。”令舒伟胜感到欣慰的是，每次碰到难题，设在社区的项目指挥部都会主动出面化解，街道干部上门做工作，帮群众解开心里的疙瘩，这让企业省心不少。舒伟胜预计，铁路二村小区改造项目12月中旬就能完工，“工程量这么大的项目，不到5个月就能收官，进度远远超出我们的预期。投资见效快，干得更带劲！”


　　《 人民日报 》（ 2019年12月02日 01 版）
(责编：栗翘楚、孙阳)
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