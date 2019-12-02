全国PPP项目投资金额超14万亿元

本报北京12月1日电 （记者韩鑫）记者从近日在京举办的第二届开发性PPP论坛获悉：在我国大力推动新型城镇化建设的背景下，据不完全统计，在财政部PPP（政府和社会资本合作）综合信息平台的项目管理库中，已落地的开发性PPP及类似项目近400个，在各类PPP项目中总量排名第四，投资额超过1.4万亿元，占落地PPP项目总投资规模15%；项目主要集中在产业新城、产业园区和城镇综合开发等领域。
作为一种公共产品和服务的创新供给机制，近年来，在我国新一轮推广基础设施和公共服务领域，PPP模式和项目建设迎来高速发展。数据显示，截至2019年第三季度末，全国PPP综合信息平台项目管理库累计项目数9249个、投资额14.1万亿元，落地项目累计6039个，投资额9.2万亿元，落地率65.3%，开工项目累计3559个，投资额5.3万亿元，开工率达58.9%。
据介绍，作为传统PPP模式的升级版，开发性PPP是国际通行PPP模式与中国特色制度背景和实践土壤相结合后的创新探索，也是我国区域开发组织模式的一次重大创新，对推动新型城镇化建设和国家治理能力现代化具有重要意义。相比于传统PPP模式，开发性PPP模式的优势在于通过有效的市场赋能和价值挖掘，带动区域产业和基础设施的全面发展，从而提升“空间价值”，培育区域的“自我造血”功能。
此次论坛由中国财政学会、中国财政科学研究院联合主办，共吸引来自相关部委、地方政府、社会资本方及专家学者200余人参加。
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