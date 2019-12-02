5G应用，走进你我生活(科技视点·用好用实高科技⑤)

日前，在北京2019世界5G大会会场，一位参观者通过5G网络远程驾驶一辆位于几十公里外自动驾驶示范区里的汽车。

贺 勇 王昊男摄影报道

前不久，一场“跨时空协奏”上演：馆藏战国曾侯乙编钟的湖北省博物馆，与馆藏唐代“天风海涛”古琴的山东省博物馆联动，利用低时延、高可靠的5G网络，用两部5G手机同时直播，使相隔千里的编钟与古琴共同演奏古乐曲，钟声、琴音几乎完美同步，身处异地的艺术家们仿佛同台演出……

1G技术实现移动通话，2G技术收发短信，3G技术满足图片传输，宽带化的4G技术让即时通信、移动支付等蓬勃兴起。作为新一代移动通信技术，5G有望在多种场景下形成丰富的标志性应用，深刻改变人的生产生活。

5G的技术优势要通过应用体现出来

5G时代，一盏路灯会变成什么？

除了照明，它可能是一个通信小基站，无论从高度、间距还是电源配套，城市灯杆都能满足5G的建站需求；它可能是物联网传感器的终端，具备对环境、人流、车流感知监测的能力；它还可能是路口的边缘计算站，各类数据在路灯的边缘服务器内汇聚、解析和转换，把分析结果推送到显示屏上……

一盏路灯点亮的，其实是5G时代万物互联的新场景。在北京2019世界5G大会的展览现场，远程驾驶、4K高清同步课堂、网联无人机等全新应用亮相，延伸着人们关于未来数字世界的想象空间。作为下一代通信基础设施，5G技术铺就的信息高速公路将带动形成多样化的应用。中国信息通信科技集团有限公司总工程师余少华院士说：“同4G相比，5G传输速率提高了10至100倍，峰值速率达到10Gbps（吉比特每秒），时延达到1毫秒，能够实现每平方公里100万的海量连接。这分别对应着三大技术场景，即增强移动宽带、大规模移动通信、高可靠和低时延。”

余少华表示，5G技术有望在五大行业中得到率先应用，包括超高宽带个人消费、车联网、远程控制、工业互联网和城市智能体。具体来说，包括自动驾驶、8K超高清视频、超视距联网无人机等。“从人人互联、人物互联，到物物互联，再到人网物三者的结合，5G技术最终将构建起万物互联的智能世界。”

360董事长兼首席执行官周鸿祎认为，5G带来的超强、高密度的接入能力和高速上传能力，让物联网设备更容易部署。有了全方位、高密度的物联网接入，很多传统行业和企业才能真正拥有大数据，工业互联网、车联网等应用才能成为可能。

同前几代通信技术相比，5G被认为是“技术跑到了应用前面”。关于5G技术能不能用、好不好用，也曾有过争论。华为公司轮值董事长徐直军认为：“每一代移动技术的引入，人们都曾为此争论、苦恼、纠结过，历史证明意义不大。”

“2G的时候出现了分组交换的技术，当时谁都不知道有什么用，后来发现这是移动互联网最初期的形式；2000年前后，大家也不知道3G有什么用，直到几年后智能手机出现，我们才知道手机能上网，还有如此丰富的应用。”全球移动通信协会高级顾问王建宙直言，5G的技术优势必须通过应用才能体现出来，无论是消费级的应用，还是行业级的应用。

开放的移动生态系统将成为5G发展基础

专家认为，5G与行业协同，将推动数字经济生产组织方式、资源配置效率、管理服务模式深刻变革。据相关测算，到2035年，5G将拥有价值高达12万亿美元的市场规模，并在全球带来2200万个就业机会；中国信息通信研究院预计，5G在2020至2025年将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。

华为公司高级副总裁车海平认为，5G的应用创新将为各行业数字化转型按下“加速键”。他举例说，通过5G和超高清视频，可实现对港口、矿山和医疗手术等场景下专用设备的远程操控，突破时空约束，提升生产效率；基于5G和人工智能，能够对工农业等领域的生产环节开展数字化再生产，采集而来的数据和知识再次注入生产装备和工艺流程中，将优化并持续提升效率和质量。

“5G应用不能只靠在实验室里想象，大量数字化应用需要与行业紧密结合。”联想集团高级副总裁童夫尧指出，5G要实现对各行各业的赋能，重要的是用技术创造新的场景，并在落地过程中补充完善，实现螺旋式提升。

5G只有与人工智能、大数据等新技术融合，才能发挥技术的“乘数效应”。“5G发展不是一项技术的单打独斗，它与云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术一起来促进传统产业升级，孵化新的应用，催生新的业态。”中国科学院院士、中国电子学会物联网专家委员会主任委员尹浩认为。

中国移动副总裁李正茂认为，5G的最终落脚点是建立生态。“发展5G、应用5G是全社会的大事，各行各业都可以在其中找到机遇。”他说，开放的移动生态系统将成为5G发展的基础，5G绝不是少数运营商和制造商的游戏，只有建立良好的生态，每一个参与者才能从中获益。

5G面临建网运营成本较高、网络安全等挑战

5G标准必要专利数量全球第一，智能手机出货量全球占比超50%，已开通5G基站11.3万个，5G套餐签约用户87万……从2G跟随、3G突破、4G同步，我国正在实现5G引领的新跨越。

“我国在频谱资源、基站站址数量及建设能力、消费者的认知和需求、行业与企业的参与度、政府的支持等方面都具备优势。”徐直军表示，我国拥有最完善的终端产业链与全球领先的5G技术，具备了建设全球最好5G的条件。

但挑战同样存在，如目前面临的5G建网运营成本较高、计费机制不完善、物联网碎片化，以及存在行业壁垒、安全问题等。全球移动通信协会大中华区总裁斯寒介绍，5G单个基站的价格是目前4G基站的2至3倍，要达到现有4G网络的覆盖水平，基站总数将是4G基站的2至3倍。此外，单个基站的耗电量也较以往大幅增加。“新业务需要一定的时间才能成熟起来，各行各业的数字化转型也需要一定周期。”

尹浩分析，5G在工业互联网领域的应用，还面临着存在行业壁垒、跨界融合不充分、“最后一公里”落地难等挑战。“目前5G商业模式还是在消费端较多，在企业侧相对较少，共建的合作生态尚未形成。”

谈及5G安全面临的挑战，亚信安全总裁陆光明认为，随着新的服务模式、交付模式不断出现，网络和终端之间有可能产生更多的隐私泄露渠道，需从更加系统的层面来提供体系化的防御解决方案。“未来，很多商业场景都与5G相连接，安全将成为5G发展中一个亟须关注的重要课题，没有5G的安全，就很难有5G产业的健康发展。”

专家表示，面向未来，各方应通力协作，进一步挖掘5G应用侧的需求，打通技术、产业、资金等多个环节，面向生产、消费领域的新场景、新需求，持续推动5G技术落地。

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 19 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)