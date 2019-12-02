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11月制造业采购经理指数回升

2019年12月02日09:15  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月1日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心11月30日发布，11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，较上月上升0.9个百分点，连续6个月运行在50%以下后回到扩张区间。

　　分项指数显示，11月国内需求扩张，外部需求改善，企业采购和生产活动趋于活跃，市场价格有所下行，就业相对稳定。大部分行业增速有所回升，新动能和消费品保持较好带动作用。综合来看，指数明显回升，经济运行趋稳。

　　11月，中国非制造业商务活动指数较上月回升1.6 个百分点至54.4%；新订单指数较上月回升1.9个百分点至51.3%。细分数据显示，在供需带动下，非制造业表现出联动回升的特点，市场价格明显回升，就业有所改善，市场信心有所增强，投资与消费相关活动均趋于回升，微观经济活力有所释放。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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