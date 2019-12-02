专家预计2022年文化产业 占GDP比重将达5%

12月1日，2019中国企业家博鳌论坛期间举行的平行分论坛——“文化经济发展论坛”上，与会嘉宾表示，2012年以来，文化产业年均增长13.7%，已经成为我国调整优化产业结构、推动新旧动能转换的重要力量。专家预计，到2022年文化产业占GDP比重将达到5%，成为国民经济支柱产业。

中央党校国家行政学院教授、北京观恒文化发展研究院院长祁述裕指出，“十三五”时期，文化产业规模不断扩大，文化产业增加值占GDP比重由2015年3.97%提高到2018年4.3%，预计到2020年将会达到4.74%。

此外，文化产业结构在进一步优化。文化产业投资规模持续扩大。与此同时，居民文化消费支出增长，但占比偏低。文化贸易方面，我国文化进出口始终保持顺差，但增速趋缓，且文化服务业一直是逆差，我国文化产业未来发展任重道远。

展望“十四五”，祁述裕指出，预计“十四五”末文化产业的总量有望达到7.8万亿元，到2022年文化产业占GDP比重将达到5%，成为国民经济支柱产业。文化产业固定资产投资规模持续扩大，有望达到10万亿元以上，占全社会固定资产投资额比重约为8.2%。全国文化消费总量预计突破2万亿元，年均增速可达6.2%。

与会专家指出，2012年以来，文化产业年均增长13.7%，已经成为我国调整优化产业结构、推动新旧动能转换的一支重要力量。国家统计数据显示，2019年上半年文化新业态的发展势头强劲，文化信息服务、创意设计服务、文化投资运营等增速较快，已经成为文化产业新增长点，数字时代大背景下，文化产业不断涌现新创意探索新方法和新模式。

在中国人民大学文化创意研究所所长金元浦看来，区块链技术应用已经衍生到文化创意产业。目前文化创意产业，已在数字化、大数据、投融资等方面有强烈需求。知识产权保护等领域也有望与区块链技术应用很好结合。（记者孙韶华）

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