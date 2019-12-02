人民网>>财经

专家预计2022年文化产业 占GDP比重将达5%

2019年12月02日09:20  来源：经济参考报
 

　　12月1日，2019中国企业家博鳌论坛期间举行的平行分论坛——“文化经济发展论坛”上，与会嘉宾表示，2012年以来，文化产业年均增长13.7%，已经成为我国调整优化产业结构、推动新旧动能转换的重要力量。专家预计，到2022年文化产业占GDP比重将达到5%，成为国民经济支柱产业。

　　中央党校国家行政学院教授、北京观恒文化发展研究院院长祁述裕指出，“十三五”时期，文化产业规模不断扩大，文化产业增加值占GDP比重由2015年3.97%提高到2018年4.3%，预计到2020年将会达到4.74%。

　　此外，文化产业结构在进一步优化。文化产业投资规模持续扩大。与此同时，居民文化消费支出增长，但占比偏低。文化贸易方面，我国文化进出口始终保持顺差，但增速趋缓，且文化服务业一直是逆差，我国文化产业未来发展任重道远。

　　展望“十四五”，祁述裕指出，预计“十四五”末文化产业的总量有望达到7.8万亿元，到2022年文化产业占GDP比重将达到5%，成为国民经济支柱产业。文化产业固定资产投资规模持续扩大，有望达到10万亿元以上，占全社会固定资产投资额比重约为8.2%。全国文化消费总量预计突破2万亿元，年均增速可达6.2%。

　　与会专家指出，2012年以来，文化产业年均增长13.7%，已经成为我国调整优化产业结构、推动新旧动能转换的一支重要力量。国家统计数据显示，2019年上半年文化新业态的发展势头强劲，文化信息服务、创意设计服务、文化投资运营等增速较快，已经成为文化产业新增长点，数字时代大背景下，文化产业不断涌现新创意探索新方法和新模式。

　　在中国人民大学文化创意研究所所长金元浦看来，区块链技术应用已经衍生到文化创意产业。目前文化创意产业，已在数字化、大数据、投融资等方面有强烈需求。知识产权保护等领域也有望与区块链技术应用很好结合。（记者孙韶华）

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved