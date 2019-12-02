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区域经济加装高铁“新引擎”

2019年12月02日09:20  来源：经济参考报
 

　　继11月底日兰高铁日曲段、汉十高铁开通运营后，12月1日，中原地区郑渝高铁郑襄段、郑阜高铁、京港高铁商合段再次“三箭齐发”，河南平顶山、南阳、周口和安徽阜阳、亳州等多地进入“高铁时代”。

　　这是交通基建加速“补短板”的一个缩影。《经济参考报》记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，接下来的一个月，还将有京港高铁昌赣段、成贵高铁、黔常铁路、张大高铁、张呼高铁、京张高铁、崇礼铁路、徐盐铁路、连镇铁路董淮段等多条铁路开通。到今年年底，全国铁路营业里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里，居世界第一。

　　不断密织的高铁网络，不仅让许多城市与地域陆续进入“1小时通勤圈”“2小时生活圈”和“8小时交通圈”，更激活了区域经济尤其是中西部协调发展的新动能。

　　据了解，郑渝高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中西部地区间的便捷联系通道，郑襄段开通运营后，郑州至襄阳、南阳、平顶山之间分别只要1小时45分、1小时9分、47分钟可达，大大压缩河南与湖北西北部地区主要城市间的时空距离，也带来了新的发展机遇，进而重构原有的产业发展格局。

　　南阳市发展改革委主任乔长恩介绍，郑渝高铁的开通，在改善南阳交通条件、提升南阳城市品位、加快产业转型升级、促进旅游业和物流业快速发展、加快和深化区域协作等方面将会起到积极的作用。

　　国铁集团有关负责人表示，目前襄阳至万州段正在建设，郑渝高铁全线建成开通后，西南方向经重庆枢纽与成都至重庆高铁、重庆至贵阳铁路、拟建重庆至昆明铁路相连，东北方向经郑州枢纽与北京至广州高铁、徐州至兰州高铁、郑州至阜阳高铁相连，形成一条我国西南地区通往中原、华北地区的快速客运通道，对于提升进出川渝地区运输能力、缓解“蜀道难”将发挥重要作用。

　　京港高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中的重要“一纵”。此次开通的商合段，北端在商丘与徐州至兰州高铁衔接，中端在阜阳与同步开通的郑州至阜阳高铁交会，南端在合肥与合宁高铁、合福高铁、合蚌高铁、合武高铁连通。

　　国铁集团有关负责人表示，京港高铁商合段的建成通车，将进一步完善中部地区高速铁路网络，极大缩短沿线城市间时空距离，进一步便利沿线人民群众出行，密切皖北地区与省会间及豫皖两省间的联系，对助力皖北地区脱贫攻坚，推动中部崛起国家战略的实施，具有十分重要的意义。

　　郑阜高铁建成通车结束了周口不通高铁的历史，从此地出发仅需1小时就能到郑州，不到5小时就能到北京，周口与北京的距离，从以前普通火车的“夕发朝至”，提速进入北京“半日生活圈”。更重要的是，这进一步完善区域高铁路网结构，加快形成河南“米”字形高铁格局。其向东与同日开通运营的京港高铁商丘至合肥段相连，形成豫皖两省间互联互通的快速客运通道，并通过合肥连接合宁高铁、合福高铁，进一步密切我国中原地区与东南沿海地区的联系。（记者王璐）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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