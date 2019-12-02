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农村消费或成扩内需政策发力重点

2019年12月02日09:21  来源：经济参考报
 

　　国家发改委发展战略和规划司司长陈亚军12月1日在“2019年全国城乡融合发展研讨会”上表示，我国城乡融合发展已到关键时期，到2020年实现1亿人在城镇落户的新型城镇化目标，是有把握完成的。

　　多位与会专家表示，城乡融合已进入攻坚阶段的关键时期，要进一步推动城乡融合发展体制机制改革，特别是推动乡村资源与全国大市场对接，有效提高供给质量、拓展需求空间，释放市场潜力。下一步，农村消费和基建或成扩内需政策的发力重点。

　　新型城镇化建设加速

　　十八大以来，随着新型城镇化战略深入实施，户籍制度改革取得了突破性进展。在政策支持下，我国农业转移人口进城落户门槛不断降低，并有效维护了进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。

　　陈亚军透露，截至目前已有9000万农村人口进城落户。2018年户籍人口和常住人口城镇化率分别提高到43.37%和59.58%。他表示，国家“十三五”规划纲要提出的到2020年户籍人口和常住人口城镇化率分别提高到45%和60%，到2020年实现1亿人在城镇落户的新型城镇化目标，是有把握完成的。

　　在降低落户门槛方面，此前国家发改委新闻发言人孟玮透露，着力抓好重点人群落户，提高农业转移人口市民化质量，进一步深化户籍制度改革，“允许租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户，确保有意愿、有能力、有条件的农业转移人口在城市应落尽落、便捷落户”。

　　近日，海南省发布新政，明确租房居住在海口的省内外户籍居民可落户，取消办理夫妻投靠业务中“市外夫妻投靠需结婚登记满一年”的限制条件。云南省公安厅日前也表示，自2019年12月1日起，在昆明租房者可在征得所租房屋产权人或合法拥有人的同意后，申请将户口登记在所租赁房屋。

　　陈亚军表示，近几年不仅放宽了在城市的落户门槛，同时城乡人才机制逐步建立，双向流动渠道开始打通。如大学生村官、第一书记、科技特派员等人才入乡政策普遍推开，鼓励引导大学生等本土人才返乡创业，允许大学生保留农村户籍等。

　　城乡融合进入攻坚阶段

　　“当前城乡融合进入到攻坚阶段和关键时期。”中国城镇化促进会主席蒋正华表示，我国城乡融合虽取得了一定的成绩，但仍面临矛盾和挑战。国家发改委城市和小城镇中心主任史育龙也表示，目前仍然存在农业转移人口市民化滞后、城乡基础设施和公共服务差距依然较大等城乡要素流通渠道不畅，以及城乡公共资源配置不合理的问题。

　　史育龙表示，从统计上看，近两年我国城镇户籍人口大幅增加。但值得注意的是，增加的人数中有一部分来自于城乡统计单元代码变更。

　　此外，史育龙表示，需要关注部分乡村发展活力不足的问题。他指出，城乡基础设施和公共服务差距仍较为明显，即使在北京、广州等发达城市周边，仍存在贫困农村。陈亚军表示，城乡公共资源配置仍不合理，例如城市污水、生活垃圾处理率分别为95%、97%，而农村仅为22%、60%。

　　“同时，农民持续增收面临较大挑战。”陈亚军说，我国农产品生产体系仍然存在问题，农产品产业链短、附加值低。虽然城乡收入比已从2007年3.14倍的最高点，下降到2018年的2.69倍，但近几年缩小幅度有收窄之势，继续缩小城乡收入差距面临一定压力。

　　激发乡村市场消费潜力

　　蒋正华表示，目前世界经济大环境整体疲弱，我国经济也面临着较大压力。提高我国城乡融合发展水平有利于培育国内市场，积极应对外部风险挑战。

　　中国城镇化促进会常务副主席郑新立表示，在外需不足的情况下，可以通过扩大内需拉动经济增长，农业农村的发展是扩大内需的重点，实现城乡融合发展能激发出经济发展的巨大潜力，形成推动经济发展的新机制。农村发展包括农业现代化、新农村建设、农民工市民化和特色小镇建设，这四个方面的顺利推进可以带来巨大的投资需求。农民生活水平的提高、收入的增加会对消费的增长起到重大的促进作用。

　　“健全城乡融合发展体制机制，加快发掘培育经济增长的巨大潜力。”陈亚军表示，如果说城镇化第一阶段是从农村走入城市，那么第二阶段就是有效扩张上述人口的消费空间。建立强大国内市场，启动农村有效需求或是未来的着力点。

　　陈亚军介绍，从消费看，当前5.6亿农民、2.3亿未落户城镇的常住人口人均消费支出分别仅为城镇居民的47%、68%，如果通过市民化解除消费后顾之忧，消费支出将以几千亿元的规模逐年递增；乡村拥有优美生态和优质农产品，如果能够供应适合市民下乡消费的产品和服务，将释放极为可观的增长潜力。

　　“从投资方面看，当前城乡基础设施和公共服务设施均存在短板，特别是农民人均公共设施投入仅是城镇居民的五分之一，如果推动城乡基础设施和基本公共服务一体化发展，将开辟出巨大的投资空间。”陈亚军说。

　　中国城镇化促进会副主席李兵弟也表示，城镇化后半段将释放较大经济市场潜力。他举例，通过目前近3000万亩的闲置宅基地，若利用20%给予自然人交易，以每年每平方米宅基地缴纳税金30元至50元计算，每年可有1200亿元至2000亿元的收入。若城市家庭对原农房改造，以每户投资30万元计算，则有6万亿元市场，联动效应将达数十万亿元。（记者梁倩）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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