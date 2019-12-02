11月百城住宅均价环比上涨0.21%

近日，中国指数研究院公布的最新统计数据显示，11月全国100个城市新建住宅平均价格为15105元/平方米，环比上涨0.21%。综合来看，百城住宅均价环比涨幅依旧处于较低水平。同比来看，全国百城住宅均价较去年同期上涨3.17%，涨幅较上月收窄0.06个百分点。另外，11月北京、上海等十大城市新建住宅均价为27236元/平方米，环比上涨0.15%；同比上涨2.14%，涨幅较上月收窄0.02个百分点。

在各级调控政策持续作用下，房地产市场整体表现以平稳为主。在供应方面，11月受监测的重点城市整体推盘量较上月稳中略增。在需求端，由于进入年底淡季，市场整体去化较为平淡，天津、重庆、青岛等地开盘去化率较低。

中指院相关人士分析认为，下阶段房地产调控政策将总体保持延续性与稳定性。预计未来，房地产市场整体将保持平稳走势，部分三四线城市房地产市场面临较大调整压力。（记者高伟）

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