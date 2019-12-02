11月百城住宅均价环比上涨0.21%

近日，中国指数研究院公布的最新统计数据显示，11月全国100个城市新建住宅平均价格为15105元/平方米，环比上涨0.21%。综合来看，百城住宅均价环比涨幅依旧处于较低水平。同比来看，全国百城住宅均价较去年同期上涨3.17%，涨幅较上月收窄0.06个百分点。另外，11月北京、上海等十大城市新建住宅均价为27236元/平方米，环比上涨0.15%；同比上涨2.14%，涨幅较上月收窄0.02个百分点。
在各级调控政策持续作用下，房地产市场整体表现以平稳为主。在供应方面，11月受监测的重点城市整体推盘量较上月稳中略增。在需求端，由于进入年底淡季，市场整体去化较为平淡，天津、重庆、青岛等地开盘去化率较低。
中指院相关人士分析认为，下阶段房地产调控政策将总体保持延续性与稳定性。预计未来，房地产市场整体将保持平稳走势，部分三四线城市房地产市场面临较大调整压力。（记者高伟）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】