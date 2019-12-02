今年新发基金突破万亿元

继2015年、2016年新发基金破1万亿元大关之后，今年新发基金规模第三次突破1万亿元大关。

Wind资讯显示，随着近期广发景安纯债、建信荣瑞一年定开、博时富添纯债等9只基金成立，截至11月29日，今年以来新成立基金数量已达885只，累计发行份额达11167.91亿份，平均发行规模达12.62亿份。从2006年到2019年基金发行历史来看，平均每年发行基金399只，年平均募资规模为5976.43亿元。今年基金发行规模和募资规模明显超越历史平均水平。

权益类基金发行进入快车道

从今年发行情况看，权益基金成为新基金发行市场的焦点。在股票型基金方面，今年新成立股票基金达161只，募集资金1983.67亿元，占今年新基金发行规模的比重为19.3%，发行总规模和平均单只发行规模均创2016年以来新高。混合型基金年内成立268只，募集资金2326.52亿元，占比22.64%。

2016年以来，在机构需求推动下，债券型基金发行规模一路走高。债券类基金产品仍是今年新基金发行主力，年初至今共新成立基金390只债基，募资规模达到5830.88亿元，占比56.74%，创出历史新高。此外，今年还发行了15只QDII基金、2只商品基金。

天相投顾投研总监贾志认为，今年新发基金市场总体表现较好，主要有3方面原因：一是基础市场回暖。随着A股市场结构性行情出现，大消费主题、科技创新主题、医药主题等主题基金业绩明显回暖，公募基金“赚钱效应”增加，不少基金“吸金”能力大幅上升；二是与今年以来包括指数型基金在内的创新产品有关，尤其是带有工具属性的ETF产品获得部分机构投资者青睐；三是在监管部门提出大力发展权益类基金背景下，权益类产品注册流程加快，对固收类基金有所限制。

今年以来，首批商品ETF基金、首批科创板基金、首批“不保本”净值型货币基金、首批中日互通ETF基金、首批定期支付基金等多个“首批”成为今年资产管理行业的亮点。

金牛理财网分析师宫曼琳表示，今年的新基金发行有3个特点，即单品规模较大新基金增多，全新基金品类层出不穷，被动指数型新基金亮点纷呈。这其中既有货币基金转型发展、打破刚性兑付推出的净值型新品，也有完全开辟新的商品投资领域的商品ETF基金，还有作为跨市场互联互通工具的ETF产品。

从具体基金产品看，规模超过100亿元的“爆款”基金并不鲜见。今年4月份首批科创主题基金发行也出现“一日售罄”现象。首批6只科创基金募集上限为10亿元，而华夏、南方、富国、汇添富、嘉实的5只科创基金，全天最终认购规模均超过100亿元。

好买基金研究总监曾令华认为，爆款基金频出有多方面原因：一是以知名基金经理过往业绩作为基础，投资者出于经验考虑愿意买账；二是商业银行作为基金代销渠道给基金销售带来流量效应；三是部分基金公司与渠道联手打造全新的基金营销模式，给基金销售带来很大增量。

新发基金“第二次大提速”

新发基金规模大幅增加，与监管部门不断简政放权、优化注册流程等举措关系密切。

今年10月份，证监会推出公募基金注册改革方案，纳入快速注册程序的常规产品，原则上取消书面反馈环节，成为继基金发行注册制之后“第二次发行提速”。此举大幅提升了基金注册效率，权益类、混合类、债券类基金注册期限不超过10天、20天、30天，比原注册周期缩短三分之二以上，远低于法定6个月的注册周期。

证监会最新数据显示，11月4日至11月8日，共有75只新基金获批。自10月以来，已有229只新基金获批，其中136只基金为权益类基金，占比近60%。

10月底，《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》下发，公募基金投资顾问业务试点正式落地。其中，嘉实基金、华夏基金、易方达基金等基金公司已申请试点并完成备案，正式开展投资顾问业务试点工作。长量基金资深研究员王骅认为，公募基金启动投顾业务，将改变长久以来以“卖方代理”模式为主导的市场格局，基金销售机构将从过去的产品销售导向转向真正以客户利益为中心的服务导向，这意味着公募基金“买方时代”将加速到来，也有利于新基金发行、买卖更加科学合理。

“监管部门的一系列努力，有望给权益类基金市场乃至整个基金销售市场带来新气象。从产品发行角度来看，权益类基金注册效率提升，有助于基金公司快速布局，增大权益基金供给。”景顺长城基金副总经理陈文宇说。（记者周琳）

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