神舟，放飞梦想成就辉煌(创新谈)

星空浩瀚无比，探索永无止境。中国人探索太空的脚步会迈得更大、更远

最近，“神舟”一词上了网络热搜。网民的众多评论反映同一种感慨：“神舟”居然已有20年！不经意间，这艘中国太空飞船的名字已是耳熟能详，一提起它，总让人打心底涌起一股民族自豪感。

1999年11月20日，中国第一艘无人试验飞船“神舟一号”成功发射升空，这既是我国实施载人航天工程“三步走”计划的第一次飞行试验，也是中国航天史上的重要里程碑，“神舟”从此成为载人航天的代名词。20年过去，共有6艘载人飞船、5艘无人飞船和2个空间实验室被送入太空，有11名中国航天员、14人次飞出地球，留下了中国人遨游太空的身影。杨利伟首飞、“神七”太空出舱、景海鹏三次飞天、“天宫”上演太空科普课……载人航天工程一次次关键技术的突破和科学应用效益的显现，谱写了中国人探索太空的壮美篇章，成为人们记忆中的经典。这些难忘的瞬间，总能激荡起每个人与时代共振、同国家一道前行的奋斗豪情。

“神舟一号”飞船实现的一趟太空往返，背后涵义并不简单，它意味着中国航天用短短七八年时间走完了发达国家三四十年走过的路。相比发达国家进行载人飞行前要发射10余次试验飞船，中国更是只用4次无人飞行试验就实现了“神舟五号”的载人飞行，这在世界航天史上堪称奇迹。辉煌的成就如何铸就？神舟号飞船首任总设计师戚发轫有着一番深刻感受：20多年来，载人航天工程不仅取得了举世瞩目的辉煌成就，更铸就了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神。毫无疑问，正是“两弹一星”精神、航天精神和载人航天精神这些流淌在航天人血脉中的无形力量，凝聚起中国航天拔节生长的不竭动力，把中华民族非凡的创造力刻入人类文明发展的光辉史册。

不只是“神舟”，从“东方红一号”使中国成为世界上第五个自行研制和发射人造卫星的国家，到“北斗”系统跻身全球四大卫星导航系统，再到“嫦娥四号”代表人类航天器首次将足迹刻在月球背面，一代又一代航天人接续努力，推动中华民族的飞天步伐不断加速。

星空浩瀚无比，探索永无止境。中国航天事业快速发展，中国人探索太空的脚步将迈得更大、更远。中国空间站、月球采样返回、火星探测的这些目标正在不远的未来向我们招手。怀揣着为航天强国建设续写更大辉煌的使命，广大科技工作者、航天工作者必定会为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。

《 人民日报 》（ 2019年12月02日 19 版）

(责编：栗翘楚、孙阳)