长三角将打造我国发展强劲活跃增长极

日前，中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（以下简称“《纲要》”），明确了长三角一体化发展目标。其中要求深化户籍制度改革，构建城乡居民身份地位平等的户籍登记制度，对高层次人才探索建立户口不迁、关系不转等柔性流动机制。《纲要》明确，上海自贸区将再设新片区，并实施一系列特殊政策，支持贸易便利化自由化。
中小城市及建制镇落户限制全面放开
《纲要》提出，深化户籍制度改革，构建城乡居民身份地位平等的户籍登记制度。推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖，提高城市包容性，有序推进农业转移人口市民化。
《纲要》明确，要完善适应上海超大城市特点的户籍管理制度和南京、杭州特大城市的积分落户制度，提升中心区其他城市人口集聚能力，全面放开Ⅱ型大城市、中小城市及建制镇的落户限制，有序推动农村人口向条件较好、发展空间较大的城镇、特色小镇和中心村相对集中居住和创业发展。推动城乡人才双向流动，鼓励和引导城市人才回乡创业兴业。
人才方面，加强面向高层次人才的协同管理，探索建立户口不迁、关系不转、身份不变、双向选择、能出能进的人才柔性流动机制。联合开展人力资源职业技术培训，推动人才资源互认共享。
上海自贸区将再设新片区
《纲要》提出，在上海大治河以南、金汇港以东以及小洋山岛、浦东机场南侧区域设置新片区，先行启动面积控制在120平方公里以内。
根据《纲要》，在此区域重点发展跨国公司地区运营管理、订单中心、结算中心等总部经济，发展生物医药、集成电路、工业互联网、高端装备制造业等前沿产业，发展大宗商品、金融服务、数字贸易等新型国际贸易，推动统筹国际业务、跨境金融服务、前沿科技研发、跨境服务贸易等，强化开放型经济集聚功能。
实现都市圈同城化通勤
根据《纲要》，到2025年，跨界区域、城市乡村等区域板块一体化发展达到较高水平。
比如，加快都市圈一体化发展，推动都市圈同城化通勤，加快推进城际铁路网建设，推动市域铁路向周边中小城市延伸，率先在都市圈实现公交化客运服务，构建快速便捷都市通勤圈。支持高铁快递、电商快递班列发展。
合力打造世界级机场群。编制实施长三角民航协同发展战略规划，提高区域航空国际竞争力。规划建设南通新机场，成为上海国际航空枢纽的重要组成部分。优化提升杭州、南京、合肥区域航空枢纽功能，增强宁波、温州等区域航空服务能力，支持苏南硕放机场建设区域性枢纽机场。加强航空货运设施建设，加快合肥国际航空货运集散中心、淮安航空货运枢纽建设，规划建设嘉兴航空联运中心。
建立异地就医直接结算信息沟通机制
据了解，目前城市医院协同发展联盟成员已覆盖长三角30个城市112家三甲医院，养老服务协商协作机制初步建立。跨区域社会保障便利化程度明显提高，目前参保患者跨省异地就医直接结算近23.6万人次、结算医疗费用约54亿元。
为进一步实施长三角区域一体化，《纲要》提出，建立异地就医直接结算信息沟通和应急联动机制，完善住院费用异地直接结算，开展异地就医门急诊医疗费用直接结算试点工作。推动重大传染病联防联控。推进社会保险异地办理，开展养老服务补贴异地结算试点，促进异地养老。
长三角一体化战略定位和2025年发展目标
●区域范围
长三角区域一体化发展的规划包括，上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域，中心区包括27个城市
●五大战略定位
全国发展强劲活跃增长极 全国高质量发展样板区
率先基本实现现代化引领区区域一体化发展示范区
新时代改革开放新高地
●城乡区域协调发展
中心区城乡居民收入差距控制在2.2∶1以内
中心区人均GDP与全域人均GDP差距缩小到1.2∶1
常住人口城镇化率达到70%
●基础设施
铁路网密度达到507公里/万平方公里
高速公路密度达到5公里/百平方公里
5G网络覆盖率达到80%
●公共服务
人均公共财政支出达到2.1万元
劳动年龄人口平均受教育年限达到11.5年
人均期望寿命达到79岁（记者 王俊 姜慧梓）
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