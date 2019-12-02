任贤良：网聚诚信力量，共创信用中国

人民网西安12月2日电 2019中国网络诚信大会今天上午在陕西西安开幕，本届大会由国家网信办、国家发展改革委、商务部、市场监管总局和陕西省人民政府指导，中国网络社会组织联合会和陕西省网信办主办，西安市人民政府承办，中国互联网发展基金会、人民视频、曲江新区管委会等协办，是国家唯一以网络诚信建设为主题的年度盛会，是网络诚信领域权威发布、集智聚力、成果展示的重要平台。

全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良

大会以“网聚诚信力量 共创信用中国”为主题，营造诚实守信的网络空间环境，助力国家治理体系和治理能力现代化。全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良出席大会并致辞。

以下为致辞原文：

很高兴和大家相聚在全国历史文化名城西安，共同参加2019中国网络诚信大会，借此机会，我谨代表主办单位中国网络社会组织联合会向前来出席大会的各位领导、各位嘉宾和朋友们表示诚挚的欢迎！向对本次大会给予精心指导和大力支持的国家网信办、国家发改委、商务部、市场监管总局和陕西省人民政府，以及各承办协办方的全体同志表示衷心的感谢！

党中央国务院高度重视诚信建设，党的十九届四中全会明确提出，完善诚信建设长效机制，建成覆盖全社会的征信体系，加强失信惩戒。最新颁布的“新时代公民道德建设实施纲要”专门强调，要持续加强推进诚信建设，继承发扬中华民族重信守诺的传统美德，弘扬诚信理念、诚信文化。这些部署和要求，为推进包括网络诚信在内各领域的诚信建设指明了方向，提供了遵循。

诚信守信是中华民族的传统美德，网络空间更需要诚信的滋养，据阿里巴巴集团公布的数据显示，2019年天猫双11成交额高达2684亿元，比去年同比增长26%，如果没有国家对网络诚信建设的高度重视和持续推进，没有消费者对平台和商家逐渐建立起来的信用，很难想象我们能创造这样的互联网经济奇迹。

与此同时，我们也要清醒地看到，伴随着互联网全面深入的融入人们的生产生活，网络空间的治理仍然任重道远。最高人民法院最近公布的一组数据显示，2016年至2018年，全国各地法院一审审结的网络犯罪案件共计4.8万亿件。2017年案件量同比上升32.58%，2018年同比升幅为57.6%。特别是在大宗案件中，运用网络手段实施犯罪的案件约占13.16%，占比呈逐年上升的趋势。2017年仅占7.67%，2018年占到了17.61%。其中网络犯罪案件被告人年龄20至40周岁的占到76.96%，主要利用的犯罪工具为微信、QQ、支付宝等，占比分别为42.21%、35.23%和15.28%。

此外，数字经济的基础是数据，基础不牢，地动山摇，如果基础数据不准确、不真实，再高级的云计算、5G、6G都没有用，出来的结果也会被扭曲。因此数字经济绝不仅仅是追求数据的海量换代和单纯的高速度，还必须特别强调原始数据的真实、准确。从一开始就要把原始数据的基础打得更扎实、更牢靠。要广泛深入的开展网络诚信活动，毫不松懈地打击网络诈骗和数据造假。包括这些年在一些电商平台刷单、杀熟、虚假广告、信息泄露，业界收集等不诚实守信的行为。从去年开始将每年主办中国网络诚信大会，就是要落实业务主管单位国家网信办的要求，牵住网络诚信这一牛鼻子，推动网络行业自律，打造诚实守信的网络空间，让诚信真正成为互联网上的通行证。

陕西是华夏文明的发祥地，西安是文明世界的历史古都，几千年人我们的先人从这里出发，诚通四海，信达天下，开辟了举世闻名的丝绸之路，传承千年的诚信文化与互联网结合，一定会汇集成网上网下更多的诚信力量，推动在网络空间同样实现信达天下的美好愿景。我们要像西安人那样高举诚信的火炬，积极探索，勇敢前行，我们要不断探索中国特色的治网之道，动员政府、企业、社会组织和网民一道努力，形成综合治网的铜墙铁壁，让网络空间真正成为风清气正的朗朗乾坤。中国网络社会组织联合会作为网信办主管的全国性、联合性、非盈利性的社会组织，为社会各界携手共建落实本次大会网聚诚信力量、共创信用中国的主题，努力创造网络诚信更加美好的未来。借此机会，我有几点想法，与各位嘉宾共同交流探讨：

第一，加强立法，完善制度，为依法治理网络空间提供有力的制度保障。网络诚信离不开制度保障，要深入贯彻实施现有的网络安全法、电子商务法等法律法规，加强互联网运行监管，要紧紧扭住现实，着力推动网络诚信领域相关立法和制定出台部门规章，进一步执法治网的繁荣，不断加大执法的力度，开展针对网络失信违规行为的行动，严厉打击各种网络违法犯罪活动，确保互联网在法治的轨道上运行。

第二，强化自律，压实责任，大力营造诚实守信的网络生态环境。互联网企业既是市场经济的主体，同时也是平台的管理者，一方面要严格自律，积极配合主管单位认真落实有关规定要求，始终做到守法经营、诚信经营，另外一方面要承担起对商户、用户以及网民的引导管理职责，对失信行为零容忍，对出现诚信问题的商户一票否决。政府和网络社会组织要从监管行业自律等角度多措并举，积极营造公平公正、守法诚信的网络生态环境。

第三，宣传引导，固本培元，推动形成诚实守信的良好氛围。加强宣传引导，着力提高互联网各方面主体的诚信意识，各级各类媒体要发挥主渠道作用，积极利用线上线下等手段，营造良好的舆论氛围。互联网企业要加强内部管理和培养，将诚实守信的理念贯穿经营的全过程，做到社会效益与经济效益相统一。

第四，久久为攻，打造好中国网络诚信大会这一品牌。中国网络诚信大会今年是第二届，作为主办单位将不断创新会议的内容和形式，发布好年度中国网络诚信十大新闻，承载更多有质量、有影响的演讲和发布等活动，真正把大会办成权威发布、经验分享、凝心聚力的平台，带动更多互联网企业和网民进一步树立诚信理念，共同推动网络诚信建设的步伐。（曹为鹏）

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