浙江衢州：“奇思妙想”激活区域创新动能

“来参加大赛其实就是为了学习，学习路演的方式，学习其它优秀创新项目的经营方式和理念。“近日，浙江省衢州市的一名创业者在2019年衢州市“奇思妙想”创业大赛决赛激动地说，直到这次大赛，他才认真思考招商计划书怎么写、怎样创新自己的产品，怎样把产品借助互联网营销出去。这名创业者说的大赛，正是近日以“活力衢城 五创引领”为主题的2019年衢州市“奇思妙想”创业大赛决赛。不仅这名创业者，衢江区的“荷鹭牧场”项目也在大赛现场带来了新鲜可口的本地酸奶、鲜奶，衢州市柯城区的“人工智能文化科技节”项目，全程由机器人“小智”路演，成为衢州地域创新的发展缩影。
这次大赛由衢州市人力资源和社会保障局、衢州市科学技术局、衢州市农业农村局、衢州市商务局、共青团衢州市委员会主办，衢州市就业管理中心承办。大赛的举办是为了贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入实施乡村振兴战略和创新驱动发展战略，激发衢州的创业创新活力，助力“活力新衢州、美丽大花园”建设。
本次大赛分幸福产业组、智慧产业组、创意创新组三个组别，52个创业项目经过复赛，每组前4名共计12个项目进入决赛。每组选手遵循VCR播放(1分钟)、项目路演(5分钟)、评委提问、选手答辩(2分钟)、评委打分(1分钟)的比赛流程逐个进行比赛。评委们本着公平、公正、公开的原则，对项目的团队组成、产品阶段、运营能力、市场前景、融资需求等维度进行综合评分。现场嘉宾和观众可在大屏幕上实时观看比分。此外，大赛还获得易一资本、星瀚资本、寒武资本、火山石投资、华映资本、海龟创投等众多全国顶尖资本的青睐，下步将对部分项目进行投融资接洽。
在决赛现场，“五创联盟”成立仪式将此次活动引领到高潮。“五创联盟”是衢州市人力资源和社会保障局，衢州市科学技术局，衢州市农业农村局，衢州市商务局，共青团衢州市委员会共同发起的，为汇聚大学生创业、科技创业、返乡农民创业、电商创业、青年创业等群体创业，整合各类资源，形成大整合、大融通的创业服务大格局。为支持创业，衢州市本级部分创业担保贷款经办银行对进入决赛的12名选手，给予每人50万元共计600万元的创业贷款授信。
另据了解，今年以来，衢州市人力社保局坚持以打造人社部门“高质量服务年”为目标，坚持以省市考核争先进位为导向，抓人促事、服务改革，各项工作稳步推进。尤其是在企业退休返聘人员参加工伤保险、民营企业招工补助、人事领域“最多跑一次”改革等领域，制定了一系列措施，受到好评。
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