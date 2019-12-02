人民网>>财经

浙江衢州：“奇思妙想”激活区域创新动能

2019年12月02日12:23  来源：中国新闻网
 
原标题：衢州举办“奇思妙想”创业大赛，激活区域创新动能

　　“来参加大赛其实就是为了学习，学习路演的方式，学习其它优秀创新项目的经营方式和理念。“近日，浙江省衢州市的一名创业者在2019年衢州市“奇思妙想”创业大赛决赛激动地说，直到这次大赛，他才认真思考招商计划书怎么写、怎样创新自己的产品，怎样把产品借助互联网营销出去。这名创业者说的大赛，正是近日以“活力衢城 五创引领”为主题的2019年衢州市“奇思妙想”创业大赛决赛。不仅这名创业者，衢江区的“荷鹭牧场”项目也在大赛现场带来了新鲜可口的本地酸奶、鲜奶，衢州市柯城区的“人工智能文化科技节”项目，全程由机器人“小智”路演，成为衢州地域创新的发展缩影。

　　这次大赛由衢州市人力资源和社会保障局、衢州市科学技术局、衢州市农业农村局、衢州市商务局、共青团衢州市委员会主办，衢州市就业管理中心承办。大赛的举办是为了贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入实施乡村振兴战略和创新驱动发展战略，激发衢州的创业创新活力，助力“活力新衢州、美丽大花园”建设。

　　本次大赛分幸福产业组、智慧产业组、创意创新组三个组别，52个创业项目经过复赛，每组前4名共计12个项目进入决赛。每组选手遵循VCR播放(1分钟)、项目路演(5分钟)、评委提问、选手答辩(2分钟)、评委打分(1分钟)的比赛流程逐个进行比赛。评委们本着公平、公正、公开的原则，对项目的团队组成、产品阶段、运营能力、市场前景、融资需求等维度进行综合评分。现场嘉宾和观众可在大屏幕上实时观看比分。此外，大赛还获得易一资本、星瀚资本、寒武资本、火山石投资、华映资本、海龟创投等众多全国顶尖资本的青睐，下步将对部分项目进行投融资接洽。

　　在决赛现场，“五创联盟”成立仪式将此次活动引领到高潮。“五创联盟”是衢州市人力资源和社会保障局，衢州市科学技术局，衢州市农业农村局，衢州市商务局，共青团衢州市委员会共同发起的，为汇聚大学生创业、科技创业、返乡农民创业、电商创业、青年创业等群体创业，整合各类资源，形成大整合、大融通的创业服务大格局。为支持创业，衢州市本级部分创业担保贷款经办银行对进入决赛的12名选手，给予每人50万元共计600万元的创业贷款授信。

　　另据了解，今年以来，衢州市人力社保局坚持以打造人社部门“高质量服务年”为目标，坚持以省市考核争先进位为导向，抓人促事、服务改革，各项工作稳步推进。尤其是在企业退休返聘人员参加工伤保险、民营企业招工补助、人事领域“最多跑一次”改革等领域，制定了一系列措施，受到好评。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved