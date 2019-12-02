辽宁出实招鼓励生猪规模化标准化养殖

新华社沈阳12月2日电（记者邹明仲）记者从辽宁省农业农村厅了解到，辽宁省积极落实各项财政补贴，以“真金白银”鼓励生猪规模化、标准化养殖，支持生猪产能恢复。目前，辽宁省生猪稳产保供应工作出现可喜形势、疫情防控形势保持稳定。
当前，辽宁省养殖场（户）扩产补栏积极性较高，生猪产能呈现恢复态势。全省生猪与能繁母猪存栏量从今年7月至10月均呈增长趋势，其中，生猪存栏量月均增幅为4.9%；能繁母猪存栏量月均环比增长1.4个百分点。
面对处在高位的猪价，辽宁省加大财政资金扶持生猪产能恢复力度，安排贷款贴息资金4133万元，对符合条件的种猪场和规模猪场开展贷款贴息，鼓励生猪产能恢复；同时，配合财政部门落实非洲猪瘟扑杀补贴、调出大县奖励、生猪良种补贴等政策。
鼓励生猪规模化、标准化养殖是辽宁省推进生猪产能恢复工作的重要内容之一，现正积极推进生猪养殖项目建设和投产。今年，辽宁省有意愿开工建设的新建投资500万元以上的规模猪场达106个。
据介绍，辽宁省将充分利用好今年冬季这段时间，为明春生猪大项目开工创造条件，以落实土地、环保政策为重点，加强指导和服务工作，落实最新养猪用地政策，积极帮助养猪企业解决用地问题。
今后，辽宁省将大力发展生猪屠宰加工业，逐步减少活猪长距离跨省（区、市）调运，鼓励生猪就地就近屠宰，加强冷链物流基础设施建设，推进企业品牌建设，实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】