原标题：辽宁出实招鼓励生猪规模化标准化养殖

新华社沈阳12月2日电（记者邹明仲）记者从辽宁省农业农村厅了解到，辽宁省积极落实各项财政补贴，以“真金白银”鼓励生猪规模化、标准化养殖，支持生猪产能恢复。目前，辽宁省生猪稳产保供应工作出现可喜形势、疫情防控形势保持稳定。

当前，辽宁省养殖场（户）扩产补栏积极性较高，生猪产能呈现恢复态势。全省生猪与能繁母猪存栏量从今年7月至10月均呈增长趋势，其中，生猪存栏量月均增幅为4.9%；能繁母猪存栏量月均环比增长1.4个百分点。

面对处在高位的猪价，辽宁省加大财政资金扶持生猪产能恢复力度，安排贷款贴息资金4133万元，对符合条件的种猪场和规模猪场开展贷款贴息，鼓励生猪产能恢复；同时，配合财政部门落实非洲猪瘟扑杀补贴、调出大县奖励、生猪良种补贴等政策。

鼓励生猪规模化、标准化养殖是辽宁省推进生猪产能恢复工作的重要内容之一，现正积极推进生猪养殖项目建设和投产。今年，辽宁省有意愿开工建设的新建投资500万元以上的规模猪场达106个。

据介绍，辽宁省将充分利用好今年冬季这段时间，为明春生猪大项目开工创造条件，以落实土地、环保政策为重点，加强指导和服务工作，落实最新养猪用地政策，积极帮助养猪企业解决用地问题。

今后，辽宁省将大力发展生猪屠宰加工业，逐步减少活猪长距离跨省（区、市）调运，鼓励生猪就地就近屠宰，加强冷链物流基础设施建设，推进企业品牌建设，实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。

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