原标题：西藏：银行贷款促进民族技艺传承助增收

新华社拉萨12月2日电（记者王泽昊、刘洪明）右手低垂握紧把手，有节奏地旋转纺锤手架；左手高擎粗糙的羊毛绳，一寸寸地将羊毛捻成细线盘在手架上。西藏自治区山南市21岁的尼玛白珍正在做的是藏式氆氇编织的初级工序——纺线。

这个说话时略带羞涩的藏族姑娘年龄虽不大，却已是这家民族手工艺品公司的“老师傅”，技艺娴熟。

尼玛白珍对于氆氇编织 “情有独钟”，这是她养家糊口的营生。“我现在一个月工资有4000元，在微信上卖氆氇和藏装每月还有一两千元提成，家里生活够用了。”尼玛白珍说。

藏装、氆氇、卡垫、邦典等具有西藏民族特色的手工艺品是博巴印民族产品有限公司的主打产品。坐落于山南市乃东区颇章乡雪村的小公司在生意日渐兴隆的同时，也成了当地困难户谋生的依靠。

“我们公司成立于2017年，前身是雪村编织厂，公司里的24名编织工都来自于雪村，有的已经是老师傅，还有一些是学徒，他们不是家庭困难就是低保户。”公司负责人贡嘎拉宗说。

听着老阿妈脚踩手推老式木棱织机传来的织布声，看着精美的手工艺品远销拉萨、那曲等地……贡嘎拉宗感慨万千。

从白手起家的农民到成为带领乡亲们脱贫致富的领路人，谈及创业，贡嘎拉宗提到了“四卡信贷”。

“钻、金、银、铜”四卡小额信用贷款是中国农业银行西藏自治区分行为农牧民研发的4种贷款产品，其中钻石卡最高贷款额度为30万元。

多年来，“四卡”信贷不仅让广大农牧民受益，更使一部分创业者圆了致富梦。从创业伊始的3000元“银卡”贷款，到今年申请的30万元“钻石卡”贷款，信贷等级随着贡嘎拉宗的事业发展越提越高。

贡嘎拉宗告诉记者，今年她申请的30万元贷款，准备用来购买机器设备和羊毛，进一步扩大企业规模，吸纳更多像尼玛白珍一样的困难户到公司来，带动他们就业致富，力争将民族手工艺品推向更广阔的市场。

除了小额信贷金融产品，产业扶贫贴息贷款也有力撬动了民族手工艺企业的发展潜能，助扶贫工作一臂之力。

位于日喀则市桑珠孜区的西藏藏露文化发展有限公司总经理洛桑旦达，最近在正等待中国农业银行日喀则分行即将发放的一笔1300万元产业扶贫贷款。

“这种产业扶贫贷款利息很低，只有1.08％。2015年我贷了500万元，已经还清。这次的1300万元贷款用来买绘画唐卡所需的矿物质颜料和木器等。”洛桑旦达说。

洛桑旦达的公司以绘制并售卖唐卡为主，在日喀则颇有名气。公司里的画师、工作人员中有9人是建档立卡贫困户，其中3人身患残疾。

来自日喀则市谢通门县的多杰，患有先天性双腿残疾，行走靠双拐，加之长期营养不良，瘦骨嶙峋，23岁的小伙子看起来只有10岁孩子身材大小。

自幼父亲去世，多杰的母亲体弱多病，两个哥哥患有不同程度的精神疾病，他家属于贫中之贫。虽身体残疾，但多杰头脑聪慧，2017年他在这里学习画唐卡，近三年来，白描、勾线、上色等绘画技巧已娴熟掌握。

多杰说：“这里就是我的第二个家，学徒期间老板不仅包吃包住，还带我看病。像我这样的人能有这么一份工作我做梦都没想到，明年我就能正式拿工资了，一个月有3000多元。”

记者了解到，目前公司里的大部分画师每月工资6000元至1.1万元。唐卡这个民族手工技艺在有序传承的同时，也为家境贫困者提供了谋生之道。

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