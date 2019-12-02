中概股“入冬”，仍具价值投资空间

尽管今年以来美股持续走高，但赴美上市的中概股表现却不尽人意。对于中概股的表现，业内人士指出，中概股首日破发率较去年明显上升，与当前市场行情下，国际投资者情绪不稳定，风险偏好降低，以及美股整体估值水平对应的调整有关。

今年上市中概股超九成破发，至年末仅2家上涨

市场统计显示，近一年新上市的中概股中，超九成破发。Bloomberg数据显示，截至2019年11月22日，2019年上市的29只中概股中，有12只首日破发，首日破发率达41%。而这29只股票中，只有2只股票在29日收盘时价格高于发行价，其余均跌破发行价。其中，瑞幸咖啡、跟谁学这两家年度表现明星也曾首日破发。对比过去几年的情况，2018年全年28只新股中19只破发;2017年全年发行24只股票，年末收盘跌破发行价的有10只，而再往前推十年的数据上看，破发率多数要低于2019年。

受全球市场环境影响，2018年开始的中美贸易摩擦使得整个上半年美股市场上的中概股一直承受着巨大的压力。自2018年初起，对比标普500指数，可以发现中概股整体的波动性大于美股市场，呈现出了阶段性的强于美股指数的行情和阶段性弱于美股指数的行情。霍特中概股指数显示，截至2019年11月29日，中概股指数为9562.22点，相较2018年6月的最高点12238点，下跌超过20%。

中概股整体募资规模缩水 力保“先上市，后融资”

对比2018年赴美上市的中概股，2019年最显著的特点就是赴美上市公司数量创新高，但融资额和价格水平却不及2018年，2019年上半年中概新股共融资15.51亿美元，相比2018年同期的41.56亿美元下降不少。如近期上市的鹏爱医疗美容、网易有道、房多多、青客公寓、36氪、易恒健康等6家中概股，整体募资金额都不大，而包括36氪、青客公寓等都在上市前临时调低融资规模。对于2019年赴美的中概股企业来说，更多是为了先上市，融资多少已退居第二位。

2019年上半年赴美上市中概股的融资额和价格水平普遍不及去年同期，反映出了中概股募资难度提升和上市环境的临压。市场不佳的情况下，保守定价策略或能取得更稳定的股价表现。

国内最大的二手车交易平台优信在去年的IPO过程中就选择了保守定价策略。优信此前公布的发行价格区间为10.5至12.5美元，而最终发行定价为9美元，低于价格区间。在市场动荡和中概股集体走弱的情况下，优信上市首日开盘10.4美元，当日收盘报9.67美元，当日跌幅7.4%，未跌破此前的发行价。

今年11月，国内知名科技媒体36氪为了成功上市，临时推迟一天上市，并下调发行股数，将IPO发售股数从360万ADS减少至138万ADS，缩水60.2%，发行价也定在价格区间的下限14.5美元，最终募资2000万美金。

需要注意的是，业内人士认为，短期估值下降并不影响股价长期增长，中概股发行企业主动调低上市发行价格和整体估值，正是为了给日后二级市场股价的上涨留出空间。近日表现强劲的瑞幸咖啡，上市首日曾下跌20%，而截至11月29日，上市半年来该股票已较发行价上涨20%。尽管瑞幸尚未盈利，但其凭借独特的商业模式获得资本市场的青睐。另一只上涨的中概股——互联网教育公司跟谁学上市首日下跌2.76%，但此后一路上涨，盘中价格最高达19美元，较开盘首日涨幅超59%。

中概股仍具投资价值，选好赛道最重要

美国金融科技公司Square成立于2009年2月，是一家从事商户交易的移动支付公司，2015年11月在纽交所上市。直到2016年，公司都是负现金流，股价也处于破发状态。2017年起，移动支付行业在近两年来爆发式增长，公司开始盈利，成为成长型企业，重获投资者青睐，股价随之上涨数倍。

对于新经济公司的破发潮，正如港交所行政总裁李小加所说，成立不久的新经济公司需要一些时间来向市场证明其真实的内在价值，这些新经济公司尚属新物种，无论是买方、卖方还是中介机构，都需要时间来学习和摸索如何给它们合理定价。

《巴伦》中国联合《财经》、老虎证券发布的《2019中概股投资价值报告》认为，估值不一定影响股票表现，盈利情况也一样。同时，在未来一段时间的共振式下行的投资环境中，中概股基于中国经济动能的支撑，在各类资产以及同类资产中都具有较强增长优势，因而具备较强配置价值。

其中，从行业属性来看，中国的金融科技市场由于拥有庞大的客户数量和金融机构自上而下的巨额资本投入，因而增长潜力巨大。中国金融服务行业规模庞大、发展迅速，与此同时，也面临互联网企业颠覆和经济结构转型的双重挑战。为了有效应对外部挑战，抓住银行零售业务和中小企业发展的新机遇，中国金融机构需要重塑商业模式加速数字转型，包括数字赋能的渠道能力、风险管理能力、线上服务客户的能力，以及数字化管理和运营的能力。而大多数金融机构由于巨额的资本投入、人才的缺乏和有限的应用场景及数据，而无法独立支撑数字化转型，这就为科技服务供应商提供了巨大的市场机遇。奥纬咨询估计，2018年中国金融机构在科技投入上的市场规模为1,522亿人民币(213亿美元)，预计到2023年，将按21.4%的复合年增长率增至4,008亿人民币(561亿美元)。

《报告》认为，兼备金融服务行业服务专长和领先技术的科技服务平台，将具有成长机会。

(责编：张桂贵、吕骞)