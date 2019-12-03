11月物流业景气指数为58.9%

本报北京12月2日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会发布，11月份中国物流业景气指数为58.9%，较上月回升4.7个百分点；中国仓储指数为54.4%，较上月回升3.5个百分点。

11月份，物流业景气指数和仓储指数均有较大幅度回升，显示随着国际贸易环境趋于稳定以及电商活动影响，物流活动更加活跃。从行业来看，快递业、仓储业、铁路运输业和道路运输业继续保持高位活跃。从地区看，东部、中部和西部地区均保持活跃。从品种上看，大宗商品中钢材、建材、有色等物流活动活跃；快消品中日用品、农副产品和医药等需求旺盛。

业务总量指数回升，需求保持旺盛。11月份，业务总量指数回升4.7个百分点，为58.9%。运输业、仓储业和邮政业均保持快速增长，显示出受电商活动影响，需求旺盛，物流业务活跃。从后期走势看，新订单指数为58%，业务活动预期指数为61.5%，物流业经济将保持较好的运行态势。

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 02 版）

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