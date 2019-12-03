46个国家职业技能标准颁布

本报北京12月2日电 （记者赵兵）近日，人社部颁布了纺织纤维梳理工等46个新版国家职业技能标准。此次颁布标准的46个职业，均属于《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》第六大类“生产制造及有关人员”，主要集中在纺织、轻工、印刷、冶金、机械、电力等生产制造领域。

此次颁布的标准是对生产制造领域内有关职业从业人员理论知识和操作技能的综合性水平规定，是引导和规范职业教育培训、职业技能评价的基础，对促进生产制造领域从业人员素质提升等将发挥重要作用。

2018年以来，人社部印发两批国家职业技能标准开发计划，启动《国家职业资格目录》中198个技能类职业的标准修订开发工作。此前人社部已修订颁布89个国家职业技能标准。

《 人民日报 》（ 2019年12月03日 02 版）

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