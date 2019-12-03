中小银行支持政策将全面升级

近期，金融委会议多次“喊话”释放强烈信号，对中小银行发展的支持政策将全面升级。《经济参考报》记者获悉，多部委正密集部署一揽子新举措，多渠道增强中小银行资本实力，加快构建资本补充长效机制。同时将抓紧补齐监管制度短板，健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系，探索实行差异化监管，从根源上解决制约中小银行发展的体制机制问题。

业内专家表示，稳妥化解中小银行局部性、结构性流动性风险，已成为防范化解金融风险的重要工作之一。在政策支持下，永续债等“补血”渠道有望迎来发行高峰。中小银行深化改革大幕也将拉开，公司治理等体制机制改革将迎来突破。

中小银行发展获监管层力挺

近期，从金融委到央行，监管层高度重视中小银行发展。一方面，将着力增强中小银行资本实力，另一方面，还将深化中小银行改革，从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。

近期，金融委连续三次会议提及支持中小银行发展。11月28日，金融委第十次会议强调，加大逆周期调节力度，注重在改革发展中化解风险，多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力，完善防范、化解和处置风险的长效机制。11月6日，金融委第九次会议指出，要深化中小银行改革，健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系，从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。当前要重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险的能力。要注意推广一些中小银行经营管理中的好经验好做法，改进中小银行的商业模式。9月27日，金融委第八次会议提出，重点支持中小银行补充资本，将资本补充与改进公司治理、完善内部管理结合起来，有效引导中小银行下沉重心、服务当地，支持民营和中小微企业。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示，中小银行是增加金融供给主体、优化和完善金融机构体系的重要一环。当前，监管层频频提及支持中小银行发展，主要原因是虽然中小银行发展能力总体较好、风险可控，但经济下行压力下，部分中小银行问题较为突出。

根据央行最新发布的《中国金融稳定报告（2019）》，为合理评价金融机构经营管理水平和风险状况，央行2018年开展了央行金融机构评级工作。评级等级分别为1-10级和D级，级别越高表示机构的风险越大。而此次评级覆盖的4355家中小机构中，评级结果为4-7级的3398家，占比78%；8-10级的586家，D级的1家，占比13.5%，主要集中在农村中小金融机构。

央行有关部门负责人表示，下一步，央行将持续关注中小银行流动性状况，不断加大对中小银行的政策支持，提高风险防控水平，实现中小银行健康可持续发展。

资本补充空间加速打开

值得注意的是，在金融委会议三次“喊话”中，均提到中小银行资本补充。业内专家表示，在政策力挺下，中小银行多渠道“补血”将加快推进，预计永续债将迎来发行高峰，二级资本债等在内的资本补充也将提速。

实际上，多家中小银行永续债发行已加快脚步。徽商银行近日发布公告称将发行100亿元永续债，此前，台州银行和威海市商业银行分别完成发行16亿元和30亿元规模的永续债。

中小银行资本补充长效机制也在加快构建。董希淼表示，长期来看，银行需要内外源相结合进行资本补充。内源性资本补充主要依靠提升盈利能力，通过利润留存补充资本。外源性资本补充需要根据市场情况统筹运用境内外各类资本工具适当补充，比如优先股、二级资本债等。

同花顺统计数据显示，11月共有9家银行发行二级资本债券，其中上海银行发行规模为200亿元、中国银行300亿元、东莞银行40亿元。进入12月，广东华兴银行、龙江银行、孝感农商行的二级资本债券发行事项被提上日程，预备发行金额分别为30亿元、15亿元和1.5亿元。

与此同时，中小银行流动性水平也不断改善。《中国金融稳定报告（2019）》显示，截至2019年三季度末，中小银行核心一级资本充足率10.25%，高于监管要求。从流动性比例看，超过99.2%的中小银行流动性比例高于监管要求，中小银行流动性水平充足。

深化改革大幕正在开启

除了增强中小银行资本实力，政策支持下，中小银行深化改革大幕也将拉开。业内专家表示，当前，公司治理不规范、经营模式同质化等中小银行发展的难点和痛点依然存在。下一步，这些制约中小银行发展的体制机制问题将逐渐得到解决。

董希淼表示，我国对中小银行监管大多参照大中型银行，总体上仍然缺乏差异性。中小银行改革应该坚守服务中小微企业、“三农”以及居民的市场定位，在提升其服务实体经济的意愿、能力和效率等方面下功夫。

中国工商银行总行高级风险经理郝志运在接受《经济参考报》记者采访时指出，中小银行由于业务相对单一、资金来源成本高，且易受经济波动影响，加之多年来规模扩张较快，对同业业务依赖度较高，股权结构和公司治理欠佳。

据了解，银保监会11月29日印发《银行保险机构公司治理监管评估办法（试行）》，从股东治理、风险内控等八个方面对银行保险机构的公司治理提出了评估要求。业内人士指出，该办法有助于帮助监管部门更加及时全面地掌握机构公司治理状况，后续需进一步引导中小银行提升公司治理水平。

此外，专家表示，对于中小银行，应加快探索差异化监管模式，支持中小银行开展良性创新。

“目前有一些中小银行过度追求规模和速度，并未打造出自身核心竞争力。后续监管部门可进一步探索差异化监管，鼓励中小银行立足优势错位竞争。”中国银行业协会研究部副调研员王丽娟在接受《经济参考报》记者采访时说。董希淼建议，监管部门可引入“监管沙盒”理念，允许创新意识较强、科技优势明显的中小银行在产品和服务创新方面先行先试。（记者汪子旭 罗逸姝）

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