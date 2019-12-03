生猪稳产保供成今明两年农业工作重中之重

据农业农村部官网消息，12月2日，农业农村部党组书记、部长韩长赋主持召开党组会议，研究部署加快恢复生猪生产工作。会议强调，把生猪稳产保供作为今明两年农业工作的重中之重。采取有力有效措施，千方百计加快恢复生猪生产，千方百计确保元旦春节和“两会”期间猪肉供应，务求尽早取得实效。

会议指出，生猪生产供应事关老百姓“菜篮子”和农民就业增收，事关经济社会稳定大局，也是压实农业“压舱石”、守好“三农”战略后院的重要方面。要从经济社会发展全局的高度，进一步深刻认识生猪稳产保供工作的特殊重要性，把生猪稳产保供作为当前一项重大政治任务，抓紧抓紧再抓紧，落实落实再落实。要认真汲取这次生猪生产大幅下滑的教训，把生猪稳产保供作为今明两年农业工作的重中之重，在工作上进一步加力，确保今年底前生猪存栏和能繁母猪存栏止降回升，确保元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定，确保明年年底前产能基本恢复到接近常年的水平。（记者班娟娟）

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