支付行业下阶段“严监管”路线图浮出

作为有着“风向标”意义的重要会议，日前举行的第八届中国支付清算论坛再次指明了下一步支付清算行业发展的方向。支付产业高质量发展离不开严监管的保驾护航，中国人民银行副行长范一飞发言时强调，严监管常态化永远在路上，并点出了严厉打击无证机构、规范创新、严控交叉金融风险等下一步严监管的重点。与会人士也表示，支付行业进一步创新发展迫切需要监管制度和规则进一步改进和完善，推动各类条码支付互联互通已经成为业内共同的期待。

严监管促行业告别野蛮生长

“从我回国做支付到现在整整16年，我见证了支付行业从萌芽到高速的野蛮生长，再到这两年逐步走向规范的过程。我相信，过一段时间，我们会走向高质量发展。”易宝支付有限公司CEO唐彬表示。

中国银联总裁时文朝也表示，中国银行卡市场发展已经进入新阶段。从1985年至2002年，中国银行卡市场不断在摸索中稳步发展；2002年至2018年，中国银行卡市场经历了高速发展阶段，银行卡市场的交易量、交易笔数的年均复合增长率都在35%以上，银行卡市场的增长几乎不受经济波动的趋势性影响。但目前银行卡高增长阶段基本告一段落，要向高质量增长阶段迈进。

“新常态”是支付清算行业人士目前的普遍共识。而伴随账户分类管理制度、备付金集中存管等严监管措施的不断落地，支付行业正逐渐回归本源。

范一飞表示：“严监管的常态化工作机制基本确立，2015年以来，面对支付服务市场的各种乱象，我们以巨大的勇气迎难而上，重点治乱，坚持系统治理，从整个监管入手转变监管理念，突出包容审慎监管、依法监管、创新监管、分类监管、协同监管，来压实监管的责任。打造监管文化，努力做到恪尽职守，敢于监管，精于监管，形成违规守法、合规光荣的支付监管氛围。”

范一飞指出，在疏通市场退出通道方面，目前存量支付机构已经从271家调整到236家，且有18家支付机构已被调整业务范围。与此同时，持牌机构更加规范经营，不敢违规、不想违规的意识明显增强。

央行划定未来监管要点

“支付业务与风险总是相伴而随，因此严监管常态化永远在路上。我们能够直面问题所在，更需要和产业各方一起治理改进，决心规范和整改，将改字贯穿始终，来推动严监管常态化取得更大成就，护航产业高质量发展。”范一飞强调。

中国人民银行支付结算司司长温信祥也表示，强化支付体系监管，助牢风险防范关口。支付体系的安全是金融安全的基础，也是防范风险的关口。守住支付体系，就是守住老百姓的钱袋子。

范一飞在讲话中针对目前支付清算行业的乱象划定了下一步严监管的重点。他指出，无证经营是影响支付产业健康发展的顽疾，要把严厉打击无证机构作为当前和今后一个时期严监管常态化的一项工作，作为进一步提升金融治理能力的靶向狠下功夫。“从支付业务全流程、全链条的角度探索打击方法，及时总结金融科技的做法，运用大数据等新技术，打造监管利器，实时在线监测无证机构，使所有行为都在监督视野之内。”他说。

他还表示，要规范创新，严控交叉风险。对依托支付账户开展的线上信用支付方式创新，各方要进一步加大调查力度，认真分析业务定位，准确把握业务实质，合理评估业务风险，深入研究支付机构与信贷机构合作，深入研究潜在的影响。特别要警惕围绕支付业务大搞金融产品的嵌套，避免杠杆率持续攀升、风险跨市场传染、底层资产无法穿透、资金流向无人知晓、风险资产规模无法统计、风险因素持续累积等重大风险隐患。

“持牌机构要抓早抓小，加强风险防范和处治，把风险防控和业务合规放在首要位置，严格遵守人民银行管理规定，禁止通过各类所谓创新违规新业务转化为本代本交易，扰乱市场秩序。” 范一飞说，下一步央行将重点检查银行卡收单情况和开立使用情况，并会同监管部门完善交叉性金融产品的监管规则。

条码支付互联互通探索中

与会人士也表示，目前支付清算行业的发展面临新的环境，网络化、新科技的快速发展等也要求监管制度给予新的“回应”。“金融体系、支付行业已经出现很大变化，所以支付行业下一步的创新发展，迫切需要支付制度规则根据新的条件进行提升和改进。”中国银行业协会首席经济学家巴曙松表示。

中国人民银行科技司副司长罗永忠表示，金融科技背景下支付业务边界日趋模糊，风险发生蔓延扩散的速度大幅提升，高度网络化、数字化的支付清算服务，面临前所未有的信息保护、资金安全、业务连续性的挑战，人民群众对更加安全、便捷的支付服务，提出了新的更高要求。针对这些问题，人民银行于今年8月印发了《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确提出要加大科技赋能支付服务的力度，优化移动支付技术架构，推动条码支付互联互通，探索人脸识别线下支付安全运用，为支付清算行业发展指明方向，提供遵循。

推动条码支付互联互通已成为不少业内人士的共同期待。中国民生银行行长郑万春表示，市场调研发现，目前国内市场上支持二维码的手机APP超过400个，背后对应的是已经和即将上线的近10种二维码支付标准，部分市场参与主体通过四层体系的二维码标准，建立竞争壁垒，导致用户手机APP和商户的码标之间通常无法互认，用户需要进行手机APP的切换，这影响了消费者的支付体验。

“人民银行在金融科技发展规划中明确提出将统一编码规则，我们呼吁支付行业各参与方携手合作，以银联二维码标准为基础，共同推动条码支付统一标准，共同建设良好的支付环境，打破壁垒，为人民群众提供更加安全便捷的支付服务。”他说。

与会人士还表示，不仅是二维码，正在蓬勃发展的NFC支付、刷脸支付等各个层面的数字支付标准建设，也都应大力深入推进，才能促使行业向标准化、规模化、规范化方向发展。（记者张莫）

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