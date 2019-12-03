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专家：中国应珍惜货币政策调控空间

2019年12月03日08:33  来源：经济参考报
 

　　近日召开的2019中国金融年度论坛暨金融街金融市场峰会上，与会专家就全球经济预测与金融市场展望进行了讨论。专家指出，卷土重来的全球货币政策宽松潮是全球风险隐患之一，中国需要珍惜目前存在的货币政策调控空间。此外，当前全球化推进面临政策单边主张、全球跨境投资受阻等挑战，而区域化经济的发展则是中国接下来需要把握的机遇。

　　国家金融与发展实验室理事长、中国社科院原副院长李扬指出，当前全球经济出现了若干新问题，如美国，德国、日本、法国等主要国家经济体收益率曲线倒挂，显示投资者对未来缺乏信心。同时，全球负利率正在从资产端蔓延到负债端。实际上，2019年以来，全球超过30个国家或地区先后宣布降息，其中美联储由2018年的加息改为2019年的连续三次降息，欧洲央行9月份在零下方进一步下调利率，日本央行11月修改前瞻指引表示将维持超低利率并在“必要时降息”，印度、俄罗斯、菲律宾等国也多次降息。

　　中国人民银行研究局副局长张雪春指出，2008年国际金融危机之后，主要经济体大规模实行量化宽松政策以提振市场信心，但随着危机后世界经济开始复苏，量化宽松和负利率政策边际作用正在递减，全球债务规模激增、资产泡沫等负面作用也开始显现。对此，张雪春表示：“中国是当前世界上少数没有实施量化宽松，没有采取零利率、负利率政策的国家。但中国的货币政策同样是有空间的，流动性易放难收，政策空间不能被随意挥霍。”

　　张雪春强调，未来，应继续疏通货币政策传递机制，解决我国金融市场存在的信用分层一刀切、以银行资金为主导的同质化问题，加快建立多层次的股权市场和债券市场，同时还需深化利率市场化改革，通过对风险的合理定价，让资金配置到真正有效率的企业。

　　经济全球化方面，中国证监会原副主席、上海新金融研究院理事长屠光绍指出，当前经济全球化正面临全面挑战，其主要原因包括国家政策上的单边主张，全球跨境投资受阻等。为此，屠光绍认为中国应在坚持全球化方向的大前提下，进一步扩大开放。同时抓住区域化的机遇，积极参与到各个区域的贸易投资中。（记者罗逸姝）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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