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文化高质量发展指数公布 京粤浙苏沪分列前五

2019年12月03日08:34  来源：经济日报
 

　　在12月1日举行的2019中国企业家博鳌论坛上，“中国文化高质量发展指数”评价体系首次发布。根据这一体系，首次公布31个省区市（暂不包括港澳台地区）文化产业高质量发展指数得分，北京总分位于全国首位，广东、浙江分列二、三位。

　　此次发布的指数评价体系由中央财经大学、北京文投大数据有限公司与新华网共同发起建立。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举表示，评价体系主要从高效率投入、高价值产出这两方面进行评价，具体入参数据包括文化企业多样化指数、文化企业从业人员、创新人员数量、文化企业资产规模、吸纳文化投资规模、企业获得创新成果数量等。

　　根据此次发布的数据，北京、广东、浙江、江苏、上海分列全国文化高质量发展指数总分的前五位。对比前五位省市在高效率投入和高价值产出方面的具体指标，北京文化产业发展在社会效益和经济效益上全国领先，但创新效益有待进一步提升；广东文化人才及其创新能力比较优势明显，产业发展经济效益有待提升；浙江较其他4个省市文化产业发展均衡性较好，产业主体结构有待优化；江苏文化主体供给结构相对最优，产业发展社会效益为短板；上海文化产业发展经济效益和创新效益优势相对明显，要素投入能力有待提升。

　　纵观全国文化产业发展，指数评价体系显示，我国大部分省市文化产业高质量发展程度仍不高，处于要素投入大、价值产出小的不均衡状态。其中，西北和东北地区文化产业发展仍有较大提升空间，特色文化产业开发或可成为相关地区文化产业提质增效的发力点；中部地区在高价值产出与高效率投入间的指标分差幅最大，存在较大潜能释放空间。值得一提的是，根据数据分析，山东、福建、湖南、四川、湖北文化产业发展紧跟北上广等地分列六到十位，河南、安徽、天津、河北等省市或将成为全国文化产业发展潜力增长极。

(责编：栗翘楚、杨曦)
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