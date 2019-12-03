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全国生猪生产正加快恢复

2019年12月03日08:36  来源：经济日报
 

　　最近一段时间，活猪价格和生猪价格均出现了明显下降，降价背后是产能不断提升、供给不断增加的结果。目前，各地区不断加大财政投入，抓紧恢复生猪产能，保障猪肉供应。同时，随着一系列政策不断落地，生猪存栏正止跌回升，产能也在不断加快扩充——

　　农业农村部最新发布的数据显示，据对全国500个集贸市场监测，11月第4周每公斤活猪价格为32.26元，环比下降2.5%；猪肉价格为51.22元，环比跌3.4%。究竟是什么原因促使居高不下的猪肉价格回落？各地区生猪稳产保供情况如何？在全国畜牧业工作会议召开之际，经济日报记者实地探访了生猪养殖企业，采访了相关负责人和业内专家。

　　生猪存栏止跌回升

　　河南省是全国生猪调出第一大省，驻马店市是河南生猪生产第一大市，全市年出栏生猪960万头、调出600万头以上。从驻马店市驱车1小时，就到了龙凤山农牧股份有限公司的一处生猪养殖基地。进入基地第一道门之前，车体先进行消毒、烘干等一系列防疫程序。经过消毒屋停留、消毒液洗手、穿上防护服等多道程序之后，记者进入基地办公区内的一处监控室，通过实时视频监控观察生产区内的养殖状况。

　　龙凤山农牧公司副总经理王文强说，在疫病防控方面，公司在外围做了病原切断，投入3个全自动化洗消站，每个洗消站成本约200万元。同时，在内部实现了区域化隔离，严格防控非洲猪瘟。在标准养殖方面，采取全自动智能化饲喂，给猪提供舒适的温度、湿度，能够做到精准投喂。对比两年前，母猪的年均产仔窝数从2.2增加到2.4。生产性能也有提升，出栏同样重量的生猪，由原来的170天缩短到现在的160天。

　　据介绍，在去年8月份非洲猪瘟传入我国之前，该养殖基地能繁母猪存栏约3.5万头。非洲猪瘟在我国爆发后，为了有效防范疫情，该基地降低了饲养密度。今年3月份，该基地开始大量增产补栏。截至目前，已经恢复到去年8月份的生产规模。

　　“目前，全国年出栏5000头以上的规模场生猪存栏连续3个月回升，年出栏500头以上的规模场生猪存栏连续两个月回升，恢复势头非常好。”农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌说，规模场和散养户的生猪产量各占一半，因此扩充产能要双管齐下。一方面，大力发展生猪标准化规模养殖，支持新建和改扩建规模养殖场，改善基础设施条件，尽快形成实际产能；另一方面，支持大型养殖企业通过“公司+农户”、租赁兼并、生产托管、合伙制等多种形式，带动中小养殖场户恢复生产。

　　各地全力保障供应

　　“截至11月23日，湖北省净外调生猪达964万头，比2018年全年总量还多343万头；活猪、能繁母猪存栏已连续5周环比增长，活猪价格较峰值下降20%。”湖北省副省长万勇说，湖北省级财政安排畜牧业发展资金15亿元，实现疫情主体可控、生产企稳回升。尤其注意打好防瘟保供产业链整体战，开展严禁餐厨剩余物喂猪地方立法，从饲料、兽药到养殖、屠宰、加工、销售等全链条防控非洲猪瘟。

　　广东省委常委叶贞琴说，广东省将大力发展标准化规模养殖，计划新增1500万头规模化产能。同时，明确各地市最低生猪出栏量任务并严格考核，安排2亿元专项资金支持生猪稳产保供。数据显示，10月份，广东省500头以上规模养猪场能繁母猪存栏比7月份增加7.34%；“菜篮子”生猪基地种猪补栏数比7月份增加4.28倍。

　　四川省是生猪生产第一大省。“10月份全省能繁母猪数量、猪饲料产量较9月份分别增长1.7%、1.2%，整体呈现止跌回升势头。”四川省副省长尧斯丹说，四川将4008万头基本保障任务分解到19个市州，并将生猪作为“菜篮子”考核专项内容。同时，中央、省级财政投入22.05亿元用于生猪生产扶持、动物防疫。四川省四季度将有1000万头生猪出栏，保障2020年“两节”供应。

　　河南省引导规模以下养殖场户进入规模、进入合作社、进入市场循环，推动小散养殖向规模养殖转变。河南省副省长武国定介绍，一方面，支持大中型养殖场发展。全省生猪规模养殖比重高于全国20个百分点，全省万头以上猪场达到561家，5万头以上的有109家；另一方面，加快培育新型主体。不断加大对养殖大户、家庭牧场、合作社的扶持，全省发展养殖大户1.67万家、养殖专业合作社7514家。

　　农业农村部副部长于康震说，着眼长远，生猪保供要加快畜牧业转型升级。首先，要转变畜禽养殖方式。推进标准化规模养殖，建立标准化生产体系，促进畜牧业机械化发展。培育家庭牧场等新型经营主体，壮大生产性社会化服务组织，带动中小养殖场户有效融入现代畜牧业。其次，要健全动物疫病防控体系。稳定基层兽医机构队伍，提升服务保障水平，支持兽医社会化服务体系发展，增强动物疫病疫情预警、应急反应和疫病控制能力。

　　扶持政策再加码

　　生态环境部副部长黄润秋说，生态环境部进一步简化养殖项目环评审批，年出栏生猪500头以上和涉及环境敏感区的规模养猪场须编制环境影响报告书，其余仅需在线备案环境影响登记表。对禁养区内需关停搬迁的规模养殖场户，优先支持异地重建。下一步将继续会同农业农村部对超出禁养区划定规定，打着环保名义搞无猪县、无猪乡的，一并进行整改。

　　眼下，养猪场用地已按农用地管理，不需要办理建设用地审批手续。自然资源部副部长王广华表示，自然资源部门把保障生猪养殖用地作为当前土地管理的重要任务，畜禽养殖生产设施用地规模不受限制，可以根据市场需要和实际情况确定；配套的附属设施用地按不超过生产设施用地的10%予以保障，取消15亩上限规定，多层建筑从事养殖的可以适当提高用地比例。下一步将针对生猪养殖申请林业用地指标难等问题，研究出台生猪养殖使用林地支持政策。

　　中央预算内投资将继续加大支持力度。国家发展改革委副秘书长苏伟说，在畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进基础上，2020年先行选择100个生猪存栏量10万头以上的县区实施畜禽粪污资源化利用项目；对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场和禁养区内规模养猪场异地重建等给予适当补助。推动地方通过适当进口等渠道保持较强的储备调节能力，合理把握储备投放的时机、节奏和力度。

　　财政部副部长程丽华介绍，为应对生猪生产和猪肉市场的复杂形势，中央财政第一时间将非洲猪瘟纳入强制扑杀补助范围，提高补助标准，截至目前已安排动物防疫等补助经费68.99亿元，其中非洲猪瘟强制扑杀资金8.14亿元。此外，完善临时贷款贴息政策，提高生猪保险保额。今年1月份至9月份，全国承保的生猪超过3亿头，同比增长6.19%。

　　中央农办主任、农业农村部部长韩长赋提出，要把生猪稳产保供作为今明两年农业工作的重点，抓紧制定落实稳产保供三年任务计划，围绕既定目标任务，分年度分地区细化生猪自给率和调出量目标，把责任分解落实到市到县。努力确保今年年底生猪和能繁母猪存栏全部止跌回升，确保明年元旦春节期间猪肉不断供、价格不大涨，确保明年年底前产能基本恢复到常年水平。（记者乔金亮）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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