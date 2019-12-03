今年期货新品种上市数量将达14个

我国已连续多年保持全球最大的商品衍生品市场地位。今年，我国期货业又创下4项“历史新高”。未来，在商品期货期权方面，将继续推出各类符合实体经济发展需求的商品期货，逐步实现已上市期货品种的期权全覆盖，并加大对商品指数期货、航运指数期货等指数类期货的研究开发力度。生猪期货这一空白也会尽快填补——

12月1日，2019第十五届中国（深圳）国际期货大会在深圳召开。记者从会上了解到，我国已连续多年保持全球最大的商品衍生品市场地位。今年，我国期货业又创下4项“历史新高”：上市14个新品种，为历年之最。截至10月底，全市场资金总量达5450亿元，为历史最高，较年初增长25.58%，是继2010年、2015年之后，10年内的第三次大幅增长。近期，全市场持仓量跃上了2100万手，也创出了历史新高。股指期货市场交易和风险管理功能已恢复正常，近来股指期货持仓量稳定在30万手以上，最高达到35万多手，创历史最高纪录。

中国证监会副主席方星海表示，按照习近平总书记提出的“深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力”的总要求，证监会坚持市场化、法治化改革方向，加强期货市场整体谋划，发生了一系列可喜变化。

新品种上市步伐加快

2019年，我国期货市场新品种上市步伐显著加快。今年新上市了红枣、20号胶、尿素、粳米期货、苯乙烯、不锈钢期货在内的6个商品期货和天胶、棉花、玉米3个商品期权，12月还将有纯碱期货以及PTA、甲醇、铁矿石、黄金期权5个品种上市。今年新品种上市数量将达14个，为我国期货市场历年之最。

方星海宣布，预计到今年12月底，中国期货市场上市品种数量达75个。“初步形成了商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。”方星海说。

为什么要加速推出新的期货期权？全国政协委员肖钢认为，衍生品市场是金融市场不可或缺的组成部分，要充分发挥衍生品市场在抵御经济下行风险中的作用，提供更加丰富的产品与工具，提升衍生品市场的定价话语权与国际影响力。

当前，我国已是世界第二大经济体，风险管理需求巨大，有力支撑了期货衍生品市场。大连商品交易所党委书记、理事长李正强表示，我国经济正从高速增长向高质量发展转变。从金融供给侧结构性改革的角度来看，金融业应为实体经济提供更多服务，除了解决资金融通问题外，还要为实体企业提供高效的风险管理服务。远期、期货、期权和互换等衍生产品正是管理市场风险的重要工具。

据记者了解，我国期货及衍生品已覆盖粮、棉、油、糖、果、木、蛋、有色、化工、黑色、能源、贵金属以及股票、利率等国民经济大多数领域。在品种方面，一些期货品种已位居全球前列，如螺纹钢、铁矿石位列全球金属衍生品前2位。我国还根据国情，开发了具有中国特色的品种，比如鸡蛋、苹果期货、PTA期货等。再比如，国际市场没有化工品期货的成功先例，而我国已拥有全球最大的化工品期货板块。

方星海表示，将进一步加大品种供给，丰富衍生品工具体系。在商品期货期权方面，将继续推出各类符合实体经济发展需求的商品期货，逐步实现已上市期货品种的期权全覆盖，并加大对商品指数期货、航运指数期货等指数类期货的研究开发力度。生猪期货是在我国特定的生产情况和消费习惯下特别需要的一个期货品种，也会尽快填补这一空白。

对外开放不断扩大

2018年，我国原油、铁矿石和PTA作为特定品种向国际投资者开放。今年，上海期货交易所的20号胶期货又成为新的国际化品种。这4个国际化期货品种的探索实践，使得特定品种对外开放的路径已基本成形。

目前，中国原油期货上市不到两年，成交量已稳居全球第三。20号胶期货平稳运行，市场功能逐步发挥。上海期货交易所总经理王凤海表示，集装箱运价指数期货已获证监会批准立项，争取明年挂牌上市。这将是我国期货市场首次从产品拓展到服务领域。明年上期所还将复制原油模式，开发上市低硫燃料油品种。此外，还将推动铜期货存量品种国际化。

当前，PTA期货引入境外交易者落地已满一年。截至今年10月底，PTA期货境外交易者日均交易量占比7.5%。PTA期货在东亚、东南亚、欧美国家的影响力持续增强。郑州商品交易所总经理鲁东升表示，下一步郑商所积极推动甲醇等特定品种对外开放。

今年11月份，全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷与国内2家钢厂以铁矿石期货价格为基准，签订了铁矿石基差贸易合同。英国矿山企业英美资源公司也已参与铁矿石期货交易。这意味着境外矿山、贸易商已开始利用大商所铁矿石期货价格，逐步开展铁矿石人民币业务，把铁矿石期货价格作为定价基准。目前，大商所铁矿石期货境外客户成交量、持仓量占比分别为4.8%、2.8%。

李正强表示：“今年是国际化巩固之年，相信2020年，期货市场开放之花会开得更艳。”他表示，大商所将加快推进棕榈油、黄大豆1号、线型低密度聚乙烯、聚丙烯等品种对外开放工作。

方星海表示，期货市场的对外开放既符合我国国际贸易大国发展需要，也是我国期货市场提升国际定价能力的必然途径。要逐步推动具备条件的商品期货和期权品种实现国际化。

期货公司面临优胜劣汰

今年，南华期货、瑞达期货两家期货公司成功在A股上市，实现了期货公司IPO“零的突破”。期货公司上市将促使期货公司股东结构走向多元，资本实力不断增强。

“行业不能再恶性竞争了！”这是在2019第十五届中国（深圳）国际期货大会上众多业内人士的心声。

一位期货公司总经理告诉记者，今年多数期货公司“增产不增收”。虽然期货期权品种增加，交易量增加，但是期货公司的收益没有增加，他分析，主要原因是同业竞争，经纪收入下降。由于期货资产管理和风险子公司的收入占比还很小，期货公司服务实体经济的能力面临挑战。

新湖期货有限公司董事长马文胜告诉记者，2017年，149家期货公司中盈利数量是历年最多的，当年期货公司的经纪业务和期货公司总收入都创历史新高。不过，2018年就不如2017年，今年亏损的期货公司还会增多，主要是经纪业务收入下降。

马文胜认为，这是行业收入结构加快转型的结果。期货公司经纪业务下降，但咨询业务以及资管业务等其他业务收入这两年在上升，说明头部期货公司多元化经营模式正在形成。此外，期现业务、场外业务、基差业务等新的收入来源正在逐步培育。

浙商期货总经理胡军也认为，今年期货公司有喜有忧。忧的是经纪收入在下降。喜的是，期货公司转型升级在进行，基差、场外期权、做市商等几大块业务都已培育起来，“只要实体有需求，就有服务办法。目前，龙头期货公司服务实体经济的能力已上了一个新台阶”。

“期货公司如果还没转型，就面临很大的经营困境。”马文胜呼吁，不能温水煮青蛙，而要围绕聚焦、特色、增值3个层面加速转型。“要挑公司最有优势的层面来进行深度拓展，差异化经营，寻求特色，寻求突破。”

日前，证监会已经宣布，从明年1月1日开始，期货公司将取消外资股比限制。方星海表示，具有良好国际声誉和经营业绩的境外金融机构的加入，将不断丰富我国期货市场的参与主体，激发市场竞争活力，有助于期货行业加快构建核心竞争力。

对于期货业来说，优胜劣汰的大幕已然拉开。（记者祝惠春）

(责编：栗翘楚、杨曦)