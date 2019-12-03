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推进珠江—西江经济带高质量建设

2019年12月03日08:38  来源：经济日报
 

　　日前，广西壮族自治区人民政府召开新闻发布会，通报广西推进珠江—西江经济带建设情况及成效。

　　近年来，广西紧密联系广东省及沿江各市，积极推进重点合作事项落实，推动在体制机制、基础设施、产业发展、平台建设、生态环境保护等方面取得积极成效，为推动珠江—西江经济带高质量发展奠定了坚实基础。如今，在铁路和公路建设方面，规划连接两广的“十铁”已建成“四铁”，“十八高”已建成“六高”，并且随着贵港航运枢纽二线、西津水利枢纽二线、红花水利枢纽二线等船闸工程，以及西江界首—肇庆段3000吨级航道整治、西伶通道航道工程的加快建设，两省区基础设施互联互通能力显著增强。与此同时，粤桂合作特别试验区、粤桂（贵港）热电循环经济产业园、广西东融产业园、深圳巴马大健康合作特别试验区等重点合作平台加快建设，沿江产业带加快形成，特别是在生态环境治理方面成效显著，实现“一江清水向东流”，为两省区发展筑牢了生态屏障。

　　据悉，广西未来将抓好一系列政策文件的贯彻实施，并将加强对接沟通，积极推进一批项目实施，进一步优化两省区高速公路网络，深化两省区内河航运、航道及码头建设与运营合作管理。同时还将加快推进一批重点跨省合作园区建设，开展珠江—西江水环境补偿试点，以及深化科技创新、文化旅游、大健康、教育卫生等领域交流合作。（记者周骁骏 童政）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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