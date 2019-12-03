工信部副部长陈肇雄：要持续提升工业互联网创新能力

上证报中国证券网讯 据工业和信息化部12月3日消息，2019年12月2日，由工业和信息化部主办的推动工业互联网创新发展座谈会在北京召开，工业和信息化部副部长陈肇雄出席会议。第十三届全国人大社会建设委员会副主任委员江小涓，中国工程院院士孙优贤、高金吉、李伯虎，航天科工党组书记高红卫，中国信息通信研究院院长刘多，中国工业互联网研究院院长徐晓兰，江苏省工业和信息化厅厅长谢志成，重庆市经济和信息化委员会主任陈金山等参加座谈。
与会地方和企业代表结合自身工作实际，介绍了工业互联网发展实践，代表委员、院士专家就破解工业互联网发展面临的难题，加快促进工业互联网高质量发展，推动经济数字化转型进行了讨论，提出了意见建议。
陈肇雄在总结中指出，当前，以数字化网络化智能化为主要特征的第四次工业革命蓬勃兴起，与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇。工业互联网作为第四次工业革命的重要基石，正在加快推动工业经济全要素、全价值链、全产业链全面链接，构建全新的工业生产制造和服务体系，改造提升传统产业，培植新兴动能，助力供给侧改革，促进经济高质量发展。
陈肇雄强调，我国工业互联网发展进入实践深耕阶段，有力地支撑了工业经济数字化转型，但与高质量发展的要求相比，与工业经济加快转型升级的迫切需求相比，我国工业互联网发展仍存在基础支撑能力薄弱、垂直行业应用推广门槛高、安全风险防护能力不足、监管法规建设有待完善等问题，面临不进则退、慢进易退的风险。要完善基础设施、深化融合应用、繁荣产业生态、优化行业管理、强化安全保障，持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展。
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