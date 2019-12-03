来来来！ 带你了解大豆的“冰雪奇缘”

人民网哈尔滨12月3日电（赵丹、苏靖刚、汪晓涛）经常吃奶油冰淇淋，大豆冰淇淋是什么滋味你能想到吗？在黑河市坤鹏生物科技有限公司内，一款不甜、不腻的黑色蛋卷大豆冰淇淋如今已成为了“网红”，无论走到哪，都有着十足的“回头率”。

“大豆冰激淋吃多了不会发胖。”是张德坤常挂在嘴边的一句话，可见她对这款产品有足够的信心。据张德坤介绍，这个冰淇淋以大豆为主要原料，由于没有豆腥味，又含有丰富的蛋白质是低胆固醇食品，自2018年7月上市以来，就受到了消费者的欢迎。

未来，黑河市坤鹏生物科技有限公司将突出寒地黑土、生态有机、品质高端的核心优势，继续在线上和线下扩大品牌宣传，把农业优势转化为经济发展新优势，不断助推黑河大豆产业发展。

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