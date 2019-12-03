寒区试车为黑河经济发展装上“新马达”

严寒到来时，黑河地区气温将达到零下30摄氏度，水域冻上厚厚的冰层，山路覆盖皑皑的白雪。可对于汽车企业来说，这里却成了天然的“大冰箱”，雪地胎性能测试、车辆在寒冷地区的各种数据收集，这里有着得天独厚的自然条件。

黑河市寒试车发源于1989年冬季，由一汽集团的解放卡车在黑河开启了寒区汽车测试先河。经过近30年的努力，凭借独特的地理位置、良好的自然资源、至诚的人文环境和完善的城市功能，黑河现已成为全国寒区汽车试验首选地。

黑河打造寒区试车国际名片，为黑河经济发展装上“新马达”。资料图

成立全国首个政府牵头“试车办” 全力为车企服务

2019年11月的黑河，几大水库刚刚结上了薄薄的冰层，就已经有不少汽车企业提前到达，准备开始为期3个月的冬季试车。

江淮汽车质量部门试验负责人沈静，专门负责该品牌在“四高一山”环境适应性试验区的试车工作，他的团队一年有200多天在全国各地极端气候地区奔波。“我从2005年就开始来黑河试车了，一呆就是3个月，算是半个黑河人。”沈静说。车辆需要在各种路况下反复测试、对比数据、综合分析，不但检验上市前的新车，也对未来研发提供数据基石。车企已经越来越看重在极端条件下的试车。

黑龙江省内能达到零下30摄氏度的地区不止黑河，为何只有黑河如此受车企青睐，甚至能与北欧等已经运营几十年的试车场地形成竞争关系呢？与自然条件相比，黑河试车经济得益于黑河市政府的大力支持。

2006年初，黑河市正式提出培育试车经济，成立了以市长为组长、20多个市直部门负责人组成的“黑河市试车市场领导小组”，成为全国首家政府为汽车试验企业提供服务的专职机构。“这是非常大的力度，不仅让我们看到了黑河市政府对试车市场的重视，也让我们车企享受到各种优惠和便利条件，申请试车牌照，提供合规手续，通过车检，即可办理，非常方便。有什么需要协调的事情，也有人管我们。”沈静拿着一张由黑河市试车办开出的“试车通行证”介绍：“比如，我们要进行一些均速测试，或者新车路试，把这张通行证放在风挡玻璃前，交警就知道我们是在进行测试，在不违规情况下不会拦车检查，避免测试数据作废。”

从“房东”变“智脑” 让黑河试车能与北欧“叫板”

2006年10月，黑河市第一家对外开放式寒区汽车试验场----红河谷汽车测试中心有限公司建立，起初只是提供一个场地，利润微薄甚至亏损。直到2010年引进世界知名的汽车低温试验公司——瑞典SIS公司，成为第一家中外合资的对外开放式寒区汽车试验场，专业技术的含金量，让企业得以进入发展的快车道。2018年，该企业在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，成为全国唯一一家上市的汽车寒区测试企业。

在提供场地的同时，黑河正在成为寒区试车企业的“智脑”，从开门迎客的“房东”，逐渐转变为科技含量高、研发能力强的寒区测试基地，黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司已经占据全球超过40%的寒区试车市场份额。

“我们已经参与制定了2项轮胎测试国家标准，4项寒区新能源汽车测试团体标准，3项轮胎寒区测试国家标准。同时与高校开展合作，提供测试场地，参与到高校的科研项目中。”黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司总经理赵鑫宏表示。

黑河现已成为全国寒区汽车试验首选地。资料图

试车经济进入快车道 带动本地就业、带火服务业

试车经济进入良性轨道，还带动了黑河当地的就业。据了解，红河谷正式员工只有100余人，大部分人的工作地点在上海，非冬季主要从事研发工作，在冬季试车期到来之前，红河谷都要来到周边农村和黑河城区，寻找大量的保安、杂工和车辆驾驶员。

除了就业，试车市场带来的“人气”为地方经济起到了更大的推动作用。大批车企纷至沓来，让黑河宾馆一床难求、饭店生意火爆。往常冬天就“猫冬”的服务业也有了生意做，也需要雇用大量劳动力，进一步促进了本地就业。

“就拿我自己来说，我要带一个上百人的团队，要吃饭，要住宿，洽谈业务还需要去酒吧、咖啡厅这样环境好一点的地方，我喜欢健身，到黑河都要办一张三个月的健身卡。走的时候都要采购我最喜欢的大米和黑木耳。”沈静说：“寒区试车是非常绿色环保的项目，我们在冰面上跑三个月，带来了资金和人气，带走了土特产，夏天一到，冰面化了，跑船钓鱼，森林美景一点没被破坏，我们什么污染都没有留下。”

无人驾驶、新能源车寒区测试 黑河为汽车行业注入新动能

中国（黑龙江）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）黑河片区启动实施方案中明确提出，要借助自贸试验区黑河片区落地黑河，发展七大平台优势，其中就包括发展跨境旅游康养产业及提升汽车高寒实验产业。2018年3月份，黑河市政府通过中国汽车工业协会专家组现场审核验收，被授予 “中国黑河汽车寒区试验基地”的称号。2019年12月末，云集全球大部分车企的黑河将借助这一机会，举办首届寒区科技高峰论坛，并准备将论坛常态化，每年举办。

“国外车企起步早，有深厚的技术优势，燃油车技术非常成熟，国内车企已经很难超越了。为了打开更大的市场，实现国产车‘弯道超车’。我国的汽车企业都把大量人力和资金投入到新能源汽车的寒区测试中，期望国产新能源车在寒区取得技术突破。同时，基于5G网络开发的无人驾驶技术，也将在黑河启动测试。我们将建设一个专门的区域，架设5G网络，作为无人汽车的测试场地。”黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司总经理赵鑫宏表示，这两项技术，无论哪一项取得关键突破，都将是打开未来汽车王国大门的金钥匙。“在黑河，我们寒区试车企业是与国产汽车企业共克艰难、共同成长的。”

(责编：林露、吕骞)