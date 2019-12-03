黑河市委书记秦恩亭：高质量发展为先 打造开放的“北大门”

黑河市委书记秦恩亭接受人民网专访。方圆摄

黑河，因边而生，因边而兴。近年来，黑河市着力推进对俄合作战略升级，沿边开放的地位更加凸显。中国（黑龙江）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）黑河片区的获批、跨境大桥即将通车为这个最北开放新高地迎来了大开放、大建设的高光时刻。

11月21日，黑河市委书记秦恩亭在接受人民网采访时提到，“黑河是一个让老百姓生活幸福指数爆棚的城市”，在黑河工作的三年零九个月的时间里，书记眼中的黑河发生了哪些变化？在未来，黑河会抓住哪些新的发展机遇，让百姓的幸福指数越来越高呢？

区位优势:借力“一带一路”跑出“加速度”

在采访中，秦恩亭提到，黑河作为对外开放前沿城市的地位越来越突出，得益于我们国家不断地扩大对外开放，特别是“一带一路”倡议的落实，中俄全面战略伙伴关系的不断深化，给黑河带来很多对外开放方面的机遇，特别是在互联互通方面，形成了“一桥、一管、一道、一线”的跨境输运体系，这些多年想做的事情，这几年都把它做成了。

“一桥”是黑龙江跨境公路大桥，预计2020年3月份可以实现临时通车。“到那时候，黑河和俄罗斯的布拉格维申斯克之间有一座大桥的相连，我们相当于变成一个城市，人流、物流的通行都会很方便。”秦恩亭说。

“一管”就是中俄东线天然气管道，预计12月1号可以通气。“一期工程通气量每年约为50亿立方米。三期工程全部建成以后，天然气要从这个地方一直送到上海，整个东北、华北、华东地区，每年的输气量按照合同的约定最少是380亿立方米。”秦恩亭介绍。

“一线”就是跨境输电线路，具备了每年进口俄罗斯电力80亿度的输电能力，现在每年进口俄罗斯电力大约30亿度左右，其中在黑河落地三分之一。“一道”就是跨境空中索道，该索道预计2021 年第一季度正式开通运行，届时中俄两国游客出境通行将更为便捷，游客单次过境时间将缩短到10分钟之内，初步预测可拉动境内外游客数量增长10%以上。

跨境电商：助力黑河对外开放高质量发展

“黑河跨境电商已经发展了很多年，相对来说发展比较成熟。现在每年电商平台的交易量大概在12亿元左右，随着自贸试验区黑河片区的启动建设，这方面的政策、设施设备还要进一步的完善，特别是最近国务院又出台了新的支持边境贸易新的政策，跨境电商的综合试验区也将在黑河落地。”对于跨境电商的发展势头，秦恩亭自信满满。

跨境电商的崛起产生了“鲶鱼效应”，从以前的“小打小闹”成功晋升为黑河经济发展的重要角色。现在，每年在电商平台上的交易量，特别是俄罗斯的食品、糖果，包括蜂蜜交易量很大。“将来我们在大量进口俄罗斯商品的同时，我们也会加大力度促进中国商品的出口，比如我们的家电产品、电子产品等。也希望全国各地的企业利用这个平台，加入到贸易的阵营当中来。”秦恩亭向全国的企业发出了邀约。

2019年以来，黑河大力推进以跨境物流贸易、跨境机电制造、跨境木材加工、精细加工为主的优势产业发展，确保项目实现建成投产，初步打造出特色突出、功能清晰、定位明确、可持续发展的跨境优势产业集群。

农业生产:向绿色高质量发展转型升级

黑河得天独厚的自然条件和资源优势，为发展功能性食品产业奠定了良好基础。黑河市坚持以农业供给侧结构性改革为主线，以农业增效、农民增收、农村发展为核心，立足绿色生态优势。

这几年，黑河在农业发展上，实现了转型升级，过去以数量求发展，现在以质量求发展，发展绿色有机农业、高品质农业，这个路子已经走得很清晰，现在也已经走得很顺畅。“绿色农业是农业提质增效的新路径，利用三年时间，使全市的农产品达到国家绿色食品标准，黑河成为全国绿色有机功能性农产品的重要供给基地。”秦恩亭说。

下一步，黑河将抓住机遇，大力发展绿色农业、品牌农业。打造黑河地区农产品的区域公用品牌“极境寒养”，发挥黑河的农业生态优势，为全国人民提供健康、安全的食品。

旅游升级：发展跨境游边境游 打造旅居康养新名片

近年来，黑河市大力发展跨境旅游、生态旅游、康养旅游，不断提升旅游服务质量。捷报也纷至沓来：2018年全市旅游人数突破千万人次大关，旅游收入跨过百亿元关口。五大连池风景区—黑河—俄布市“两国三地”中俄跨国旅居养老线路成功入选黑龙江省7条精品旅居养老线路，年均接待国内外旅居老人4万人次以上。2019年1-10月，黑河市共接待旅游者1206万人次，同比增长14.7%，接待边境旅游者88.9万人次，同比增长17.7%。

“黑河作为一个边境城市，旅游资源丰富，生态环境好，有两处国家级风景名胜区，再加上跨境旅游、边境旅游，在旅游市场的供给方面，优势很快就可以发挥出来，我们有信心把旅游产业做大。”提到在康养旅居，秦恩亭说：“夏天的时候，黑河的最高温度在二十六七度，非常舒适；冬天的景色也很壮美。这些条件能满足老年人在旅居康养方面的需求，希望大家到黑河来避夏赏冬。”

秦恩亭表示，振兴发展关键要以“特”出奇制胜，必须牢牢把握比较优势，从特殊区位优势和资源禀赋出发，走好绿色崛起、扩大开放、融合发展、创新驱动、差异化特色发展之路，不断地在新起点上推进黑河新跨越。

(责编：林露、吕骞)