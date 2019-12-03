“极境寒养”一张黑河的新名片

“极境寒养”区域公用品牌聚合全力，为广大农产品企业搭建营销平台。人民网 赵丹摄

广袤黑土、一岁一熟。在黑河，寒冷让这里的农作物集聚更多的活性物，肥沃的黑土地和甘甜的五大连池冷矿泉让作物无需更多化肥催助就可收获丰硕。

在天然的地域优势下，如何让本地农产品产生品牌价值叫响全国？黑河创建了“极境寒养”区域公用品牌，建立品牌标准，整合黑河域内产业资源，让多种寒地特色农产品、深加工食品统一标识，共享高质量发展的新平台。

在黑河市坤鹏生物科技有限公司内，一款黑色蛋卷、白色又略带颗粒感的蛋卷冰淇淋引人注目，该公司董事长张德坤介绍起来底气十足：“普通冰淇淋的主要成分有黄油、牛奶，以动物蛋白为主。我们这款冰淇淋是以黑河非转基因大豆为原料，通过专利技术改善了口感，降低了脂肪含量。”这个本打算主营蓝莓果干和大豆蛋白粉的企业，因为这款大豆冰淇淋“蹿红”。

如今，该企业在大豆冰淇淋创新方面下足了功夫，张德坤介绍说，“我们已经研发完成了盒装大豆冰淇淋，结合黑河本地物产还研发出了蓝莓、树莓、蓝靛果等多种口味，通过冷链运输，争取2019年底前能够进入哈尔滨的大型商超中。”

轻点屏幕，随着“滴滴”两声，一杯热气腾腾的杂粮饮品就制作好了。饮一口，杂粮的纤维感混和豆类和谷物的香气，甜度适中，饱腹感十足。在黑河市全域绿色发展有限公司的“极境寒养”共享区里，这款类似咖啡机的快捷杂粮饮品机颇具人气。据公司的负责人王臣介绍：“这种专门针对公共场所投放的快速饮品机，里面的原料就是我们‘极境寒养’区域公用品牌的‘十六膳’杂粮粉，取材自黑河地区一岁一熟的杂粮，全程可溯源。”

黑河“极境寒养”品牌整合优化本地杂粮深加工企业，想办法让本地好原料做出好产品。为了迎合近年来的养生潮流，当地企业“十六膳”研发出系列营养杂粮粉，杂粮膳食纤维高、碳水化合物含量低，热水冲泡就成了一杯营养早餐。该公司还研发了快熟系列杂粮米，通过鲜熟技术让难煮难熟的杂粮米可以与大米一起下锅，一起出锅，深受南方客人的欢迎，订单源源不断。“我们的明星产品还有紫苏油，为了满足来自网络的快递订单，出厂前就做好了泡沫包装，上线两个月销售额已达到上万元。”

黑河“极境寒养”区域公共品牌展示区内商品琳琅满目。人民网 赵丹摄

对于“极境寒养”的“养”字，在黑龙江省祖研大健康公司旗下的黑河好食育健康产业公司得以深耕。依据中医“药食同源”理论，将优质黑河小粒黄豆配以中药材、食用菌，经过发酵工艺生产出“参豉”，口味与日本纳豆相似，却因更优越的原材料和更科学的发酵技术，让大豆在发酵过程中产生更多对人体有益的成份，蛋白质含量更高，纳豆特有的“臭味”也降低到几乎闻不出来。在“参豉”为主料的基础上，祖研研发出系列健康食品，有参豉山楂丸、蜜丸、营养粉剂这类食疗产品，也有参豉曲奇、牛轧糖、冰棍等零食。

来到黑河农耕大健康食品有限公司，全程无菌加工的作业车间正在生产的是有机大豆健康养生面。厂长赵明朗端着一碗小麦色的面条介绍说：“这款健康养生面条以大豆为主料，碳水化合物比普通面条低很多。符合现代人对饮食健康的高品质需求。我们生产的产品都是全流程把控，不使用防腐剂、化学添加剂和化学色素等物质，最大程度保留黑河地产优质大豆的天然营养成分。”

赵明朗端着的这碗大豆面条，只是利用黑河优质生态资源，以开发、生产功能性大豆系列食品为方向的产品之一。围绕非转基因大豆的种植、研发、精深加工，目前已成功开发出有机大豆意大利面、有机大豆健康养生面、即食有机豆浆片、冷榨有机大豆油、冷榨有机黑豆油、大豆素肉等“新概念”豆制品。借力“极境寒养”区域公用品牌，特色大豆面条得以走出本省，甚至走出国门。

目前，黑河绿色有机食品认证数已达到232个，被国家农业农村部确定为全国唯一的绿色高质高效创建示范市。有优质可溯源的农产品做基石，“极境寒养”区域公用品牌也有了延展的空间。在已经建立的线上销售平台“黑河绿色物产网”的基础上，近期，黑河文化旅游产品暨“极境寒养”农产品区域公用品牌推介会先后在上海、杭州和武汉举行。黑河“极境寒养”的品牌形象店也将在北京、上海等7座城市先后铺开。

黑河得天独厚的农业资源，天蓝、水清、地广、土肥的自然禀赋，为农业高质量发展奠定了坚实的基础。如今，为叫响“极境寒养”这一区域公用品牌，黑河正紧锣密鼓，全面发力。

(责编：林露、吕骞)