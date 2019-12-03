原标题：减税降费助力小瓶子走向大世界

近年来，江苏徐州农村电商风生水起。特别是玻璃制品产业，在新一轮减税降费政策的扶持下，积极转型升级，努力开拓市场，小小玻璃瓶产业起到了“撬动大世界”的良好效应。

“今年仅增值税降率，我们就一下子省下了20多万元。减税降费让小小玻璃瓶漂洋过海，增添了我们创业的信心和前行的底气。接下来，我们将更加用心做好每个产品，确保做到小而专、专而精，拿到更多的订单，进一步拓宽海外市场。”徐州厚宏玻璃科技有限公司负责人曹中雷有感而发。

在厚宏玻璃公司的展厅里，各式各样、五颜六色的玻璃展品琳琅满目、流光溢彩，展示着企业从简单的购销玻璃瓶到贴花打磨等深加工的历程。该企业目前每天可以深加工1万多个玻璃瓶，年利润可达300多万元。目前，企业生产的小小玻璃瓶先后飞进了欧美、中东、印度等20多个国家和地区。

陈圆圆，大学毕业后在浙江一家外贸公司工作，看到家乡的电商发展前景辞去工作加入到返乡创业的大军，成立了徐州碧朗玻璃制品有限公司。在税收政策的扶持下，她利用自身优势，积极开拓国际市场，先后开通了英语、日语等出口网站，产品瞄准欧美和东南亚发达国家，每月销售额从5万元陡增到现在的15万元，从销售玻璃瓶发展到了根据国外客户的需求进行私人订制。

随着减税降费政策的精准落地，让更多的玻璃电商企业尝到了“甜头”，电商公司抬儿庄旗舰店就是其中之一。“企业能有今天的发展，主要得益于税收政策的扶持相伴。我们企业在天猫、淘宝、阿里巴巴等平台开设了网店，每月玻璃瓶销售额将近9万多元，今年减免下来的税款用来招聘了2名在线客服，店铺的服务质效得以提升，商品搜索排名在逐步提高，最多时一天可以下单400多单，仅‘双十一’零点到一点，网络下单量就达328单，成交金额近10万元，红火的背后是减税政策在为企业提供了更多的发展潜能，企业对未来发展信心十足。”企业老板蒋舒也算起了减税账。

徐州荣昌玻璃制品有限责任公司，是一家出口和内销相结合的制造类公司。“4月1日增值税税率从16%降到13%， 让企业全年可以省下200多万元的税款；另外，房产税、城镇土地使用税减半征收，还能享受30多万元的优惠；企业产品出口美国又享受了80多万元的出口退税。”公司财务负责人孙祥坦言，企业去年花大量资金对生产线进行了设备升级，流动资金周转不足。不过可喜的是，随着新一轮减税降费政策的全面推进，一下子解决了我们资金短缺的困扰，为产品的进一步研发更新提供了强劲动力。

税费的下降降低了企业的成本，也给企业带来了更加广阔的发展空间。“减税降费效应是显而易见的，最直观的就是缓解了企业经营资金压力，对企业后续发展增添了强劲动力。”江苏中盈玻璃科技有限公司法人代表李光表示，他们公司最近刚投资400万元购进新的生产设备，对企业资金是个考验。而大规模的减税降费，对企业来说犹如雪中送炭。税务人员上门送上减税降费红利，辅导企业解决税收疑难杂症，协助企业尽享固定资产抵扣、增值税、城镇土地使用税、社保费等优惠政策，一年下来可以让企业节省100多万元。给力的国家优惠政策，增强了企业的信心，也给企业发展装上发动机，预计全年营业收入很有可能突破3000万元。

玻璃瓶在包装、运输中具有易碎的特点，与之密不可分的塑料包装、泡沫制品、物流业等行业迅速兴起，这些行业也充分享受到了减税降费的“雨露”和“甘霖”。尤其是快递物流行业，成为又一个带动当地村民致富的“门路”。“我们将减税降费省下来的12万元税收红利用于购买运输货车，把更多更好的玻璃产品送到广大消费者手中。”德邦物流公司经理张灿拿着手中的快递单高兴地说。

为助力玻璃制品产业发展，国家税务总局徐州市税务局一方面主动帮助企业算清“减税账”，通过开展减税降费专题培训、制作发放宣传“口袋书”、涉税短信提醒告知等形式，推进各项减税政策落地生根。另一方面结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，组织党员服务小分队深入企业问需问计，不断优化纳税服务方式，为企业发展营造了良好的营商环境。(闫士亮魏飞龙 崔顺)

(责编：冯粒、曹昆)