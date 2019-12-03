黑河：打造一窗、建设四区 构建全方位对外开放新格局

黑河立足口岸优势，打造全方位对外开放建设新格局。人民网 方圆摄

提到黑龙江省黑河市与对岸俄罗斯布拉戈维申斯克市的两岸互市贸易，一个“西瓜换化肥”的故事讲了32年。这32年来，两岸面貌日新月异，口岸进出口货物总量、通关人数不断刷新记录，可跨江往来的交通方式却几乎没有什么变化。

位于黑河市大黑河岛上的黑河口岸内，几名“背包客”提着大包小裹通过安检，有秩序地排队，办理通关手续。每人每天都可以携带8000元的免税商品通关，这是国家给予黑河口岸的边民互市贸易政策，旨在带动两岸经济发展，促进商品流通，也为两岸居民带来了实实在在的实惠和便利。

作为国家一类口岸，黑河口岸在我国对俄经贸合作中处于举足轻重的地位，该口岸年出入境旅客量始终排在黑龙江省首位，但旅客的过境速度一直是制约口岸发展的瓶颈。夏天靠渡船、冬天靠浮桥，春秋两季流冰期就比较“尴尬”，曾经有中国商人因为江面一夜封冻，在对岸无船可回。上世纪九十年代开始，在流冰期只能使用气垫船渡江，这是一种在极地科考纪录片中常见的船，下面巨大的气垫可以让船在水面和冰面上通行，但运力有限且安全性较差。

2019年11月的黑河，刚刚下过一场大雪，白天气温在零下15摄氏度左右，黑龙江江面上结着薄薄的冰层，阳光下闪烁着隐隐水光，这就是一年会到来两次的“流冰期”。伴随着巨大的轰鸣声，几艘气垫船正从对岸向位于大黑河岛上的黑河口岸驶来。“你看，这些船不但颠簸的厉害，还‘不走直线’。”黑河市金龙港建设发展公司总经理胡海英说：“每年两个月的流冰期，是多年以来制约口岸边贸的天然瓶颈，如今，打破这一瓶颈终于指日可待了。”

胡海英指的是该公司承建的黑河—布拉戈维申斯克跨黑龙江（阿穆尔河）索道项目，这个项目还没正式开建，就备受瞩目。“因为这是世界上首条跨国境索道。”胡海英说。

这条跨境索道将在黑河市与布拉戈维申斯克市之间架起一道空中桥梁，索道形式为双线双承载单牵引往复式客运架空索道。“也就是说，同时开行两条线路也只能一个方向运行，这是因为跨境的特殊性，这种单向的设计会更加方便些。”胡海英表示，索道采用110人吊箱，“比一辆公交车还要大，能装人、装货，会让边民互市贸易更加便利。”索道长度972米，设计运行速度12米/秒，年设计运输能力超过250万人。项目一期建设内容为联检大厅、索道站房和设备用房，投资3.3亿元，项目已于2019年7月18日正式开工,并将于2020年4月开始全面建设，预计2021年6月正式开通运行。

“去年，经过黑河口岸的进出口货物是57.9万吨，今年预计超过68万吨，再创历史新高。”黑河口岸办副主任梁永生表示，进出口货物量大幅增长，是黑龙江对外开放不断提档升级的一个缩影。“目前，黑河口岸全年无午休、无假日、一周七天工作，在客运、货运高峰期，还会延长口岸通关时间。如今，跨境公路大桥即将通车、跨境索道通行也指日可待了，站在新的历史机遇面前，黑河口岸办将继续积极优化口岸环境，提升通关便利化水平，助力黑河口岸通关货物量创造新纪录。”

建成后的索道，不仅会极大的缩短通关时间，还会让黑河口岸再无季节运输限制，是黑龙江省深入对接国家“一带一路”倡议，积极参与“中蒙俄经济走廊”建设，落实黑龙江省“打造一个窗口、建设四个区”的发展定位，健全对俄互联互通，加快形成以对俄合作为重点的全方位对外开放建设新格局，继“三桥一岛”之后的又一重要跨境基础设施，也被列为国家重点扶贫旅游项目。“未来，我们还将建设附属的商业服务设施、大型免税店。这将是一个地标性建筑，一个网红打卡地，从空中俯瞰‘中俄双子城’，一定特别壮观。乘坐索道出国，放眼全球也只有这里能实现。”想到未来，胡海英满怀希望地说。

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