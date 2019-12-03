更多埃及主要商业银行开通人民币业务

新华社开罗12月2日电（记者吴丹妮）记者2日从中国驻埃及大使馆经济商务参赞处获悉，埃及银行、埃及商业国际银行近日获得埃及监管部门批准开通人民币业务，可为企业办理汇兑、结算、出具信用证等业务。
此前，卡塔尔国民银行（埃及）、汇丰银行（埃及）均开通了人民币业务，埃及国民银行也拿到了开展人民币业务的相关许可。
经商参处表示，多数埃及主要商业银行已获准开通人民币业务，中国企业可在对埃贸易和投资业务中积极考虑使用人民币进行结算，如需了解具体事宜也可与经商参处联系。
2016年年底，中国人民银行与埃及中央银行签署双边本币互换协议，规模为180亿元人民币/470亿埃及镑，旨在便利双边贸易和投资，维护两国金融稳定。
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