边境深度游、旅居康养游 黑河旅游质量热度双提档

人民网哈尔滨12月3日电（杨雪楠、汪晓涛、苏靖刚）黑河市的对岸是俄罗斯阿穆尔州首府布拉戈维申斯克市（以下简称“布市”）。两座城市隔江相望，被人们亲切的称为“中俄双子城”。黑河这一地缘优势带来了丰富的旅游资源，每年经黑河口岸出境游人数近50万人次，主要客源来自东北三省内蒙古地区和京津冀沿线。黑河市区83家旅行社，90%以上的旅行社主要从事边境游业务。如何让这些边境旅游者对黑河的旅游感兴趣，如何促进旅游经济发展是黑河旅游产业未来的发展思路。

纵深发展：传统一日游转为深度边境游

黑河市天马旅行社负责人楚峰，1993年来到黑河从事旅游翻译工作，入行20余年，楚峰对黑河旅游近年来的发展变化深有体会。他说：“原来去对岸主要是看景点、吃一顿纯正的俄式西餐，1天时间就能完事儿。”现在随着旅游市场的细分，边境游也有了变化。在1日游的基础上，发展俄罗斯乡村游，体验田园生活。与俄罗斯学生互换交流的研学游；深入远东地区森林的狩猎游；俄罗斯油画村的摄影采风游等等，都是备受追捧的。

更加多元化的边境游，明显拉升了黑河旅游的客流量。2019年1至10月，黑河市共接待旅游者1260万人次，同比增长14.7%，接待边境旅游者88.9万人次，同比增长17.7%。而中国（黑龙江）自由贸易试验区黑河片区的获批，也给黑河的旅游业带来勃勃生机。“黑龙江大桥、跨江索道开通后，过境客流将大幅增加，为旅游业发展提供更多的可能性。例如大家都非常期待的跨境自驾游，如果真的可以获批，这将是一个稀缺的旅游资源。”楚森对跨境自驾游开放充满了期待。“想象一下，一家人开着车，穿过黑河的森林、湖泊，跨过黑龙江，一脚油门就出国了，真是令人期待。”

横向扩容：借力边境热度带动全域旅游发展

“单纯前往黑河出境到俄罗斯的游客并不多，大多数人仍然会选择当地周边游与边境游组合的方式。

黑河用什么来吸引游客从黑河过境，黑河市文广旅局副局长叶林生认为，黑河有得天独厚的自然优势，大美龙江有几大旅游元素，大森林、大湿地、大湖泊、大界江、大冰雪，这些在黑河都有。黑河最大的一张“王牌”就是拥有国家首批全域旅游示范区、国家首批康养旅游示范基地——五大连池火山文化与康疗养生融为一体的国家5A级景区。还有4A级景区沾河国家森林公园，火山矿泉、森林浴场，身处黑河，如置身天然氧吧。夏有森林冬有雪，红河谷国际滑雪场、逊克大平台雾凇景区，让冬季的黑河变身为玩冰乐雪的好地方。

民俗文化也是黑河旅游的重要符号，在新生鄂伦春民宿旅游区、中俄民族风情园里都可以体验到独特的民族风情。年代情怀也是黑河旅游必不可少的元素，知青博物馆、北安庆华军工厂遗址博物馆可以让人回忆起激情的年代。

依靠这些多元化的元素，黑河市努力打造全域旅游，让更多过境游客在黑河多留几天，多玩玩、多看看。

谋划未来：旅居康养元素瞄准老龄市场

“随着社会老龄化程度的增加，我们思考的是不但要吸引人来，还要让人留下来。”据黑河市文广旅局副局长叶林生介绍说：“近年来，黑河市加大旅游基础设施建设，对陈旧的设施进行更新修缮，对旅游住宿条件进行整体升级，这些都是在为打造旅居康养品牌做准备。”

“黑河自然条件优越，但原有的基础设施比较差，近两年我们进行了大规模的改造升级，就是为了提升游客的舒适度，给人留下美好的印象，希望每一个来到黑河的人，都会把黑河作为未来旅居养老的目的地之一。”叶林生介绍说，2020年五大连池的康疗养生配套设施将全线升级，同时增加康养医疗人员、包括中医的针灸、拔罐等理疗方式，通过多元化发展，带动黑河的康养旅游整体提档升级。

如何将本地的自然环境与功能性食品、天然冷矿泉结合在一起，形成独特的康养旅游品牌，黑河市一直在积极探索并寻求突破。

黑河市委书记秦恩亭表示：“黑河有良好的生态环境，气候特点鲜明，这些优势特别适合当下老年人进行旅居康养这方面的需求，下一步，黑河将会提供该方面产品，吸引更多旅居客源来到黑河度夏过冬。”

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