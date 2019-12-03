黑龙江黑河：向北开放 打造中俄合作新高地

如果说，黑河曾是我国北境打开的一扇“窗”，如今，这扇“窗”变成了“门”，“门”前还修起了“路”。

2019年9月正式揭牌的中国（黑龙江）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）黑河片区位于黑河市爱辉区，东至黑龙江大桥口岸联检区，西至船艇大队围墙东侧，南至白松路南侧，北至大黑河岛，占地面积20平方公里。自贸试验区黑河片区的获批、国际公路大通道的开启，让黑河有条件、也有信心成为沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地，引领高质量发展，为东北全面振兴、全方位振兴注入勃勃生机。

国际公路大通道将启 两岸变通途

中俄黑龙江大桥已具备通车条件，使“一桥通两国”成为现实。人民网 赵丹摄

2019年11月，刚刚下过一场大雪的黑河与对岸俄罗斯布拉戈维申斯克市共同披上了白色的外衣。湛蓝的天空下，一条飞架中俄两国的红色钢铁“巨龙”横跨黑龙江。站在已经完工的黑河—布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥上，很容易让人勾勒出未来在这座大桥上经贸繁荣的画卷。

在大桥中方建设区一座展厅里，巨大的项目沙盘后有一张巨幅照片，宽阔的江面，隐约看到对岸有一条正在施工的公路。这是黑龙江大桥开发建设有限公司副总经理董德惠拍摄于大桥全面开工前的2017年5月。如今，30个月过去了，在中俄双方的共同努力下，中方境内工程于2019年11月28日顺利通过交工验收，黑河—布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥已经具备了通车条件。

据董德惠介绍，大桥全长1284米，桥型为双车道矮塔斜拉桥，大桥项目路线全长19.9公里，中方境内6.5公里，俄方境内13.4公里，标准为二级公路。项目总投资24.71亿元人民币，其中中方部分投资5.66亿元，俄方部分投资19.05亿元。

目前，中方口岸配套设施主体工程已经完工，正在进行内部装修。按照计划，2020年4月份就可实现大桥试运营。

踩着厚厚的积雪站在桥面上，桥下的黑龙江远看晶莹剔透，细看却有波动的水光。“现在是流冰期，冰面还没有完全冻住，所以不能走船。目前，浮桥已经建设完成等待工程验收，预计12月初通车。”董德惠说。

未来国际物流大通道引来“金凤凰”

即将开通的大桥让大量货物快速通关有了基础，也引来了“金凤凰”。

距离大桥中方桥头2公里处，皑皑白色平原上，一座正在施工中的“城堡”罩在一个巨大的透明保温膜内，在阳光下显得晶莹剔透。这座“玻璃城堡”是正在进行冬季保温施工的上海月星集团物流枢纽区项目的展示中心，也是月星集团布局自贸试验区黑河片区的一个中心点位。围绕这个展示中心，月星集团将在2020年5月对项目一期全面开工，计划到2024年实现72公顷的公铁联运区、仓储物流园区及配套服务设施整体投用。届时，园区内的公铁联运系统直接联通至大桥联检大楼，坐享自贸试验区黑河片区的种种优惠政策。月星集团黑河项目公司总经理廖小阳面对着眼前的“玻璃城堡”，信心十足地说：“我们相信这个项目整体投用时，会让这座城市发生巨大的变化。”

国家级电商基地 打造“中俄跨境合作智慧谷”

黑河跨境电子商务产业园区，打造“一区两基地”。人民网 赵丹摄

近两年来，一款很难念出名字的俄罗斯巧克力糖席卷各大电商平台，它有着醒目的紫色糖衣，网友们都叫它“紫皮糖”。而这款年销量超过5亿元的俄罗斯“网红”糖，在中国的独家代理公司就落户于黑河跨境电子商务产业园区内。依托对俄资源优势，让黑河跨境电子商务产业园区于近日获批国家级电子商务示范基地。

在园区的智能仓储中心内，工人正娴熟的进行打包装箱工作。据园区主任张波介绍，双“十一”当日全国各地网友通过各大电商平台购买俄罗斯商品，下单量超过6万件，通过智能仓储中心大屏幕的动态信息显示和调度，这些商品能够准确快速的分发。在大屏幕上，还可以看到俄罗斯产品的下单量排行，而这也是国人最偏爱的俄罗斯商品排行榜。“榜单前三名一直比较稳定，第一名紫皮糖，第二名大牛威化，第三名米勒啤酒。”张波笑着说。

仓储库内，一排排的货架上摆满了俄罗斯的商品，糖果、面粉、日用品、饮品占了大多数。张波介绍说：“双‘十一’刚刚发走一批，现在货架还有很多空的，等到临近春节前，这里就会爆仓，啤酒、饮料等商品特别受欢迎。”

巨大B型建筑 黑河市的新地标

占地面积20平方公里的自贸试验区黑河片区包含保税物流中心(B型)、跨境产业集聚区、跨境经贸旅游示范区和产城融合区。其中，黑河保税物流中心(B型)是承载着未来自贸片区内重要的物流、信息流及经济流的集散地和服务点，建筑面积2.8万米的综合服务行政中心位于这一核心区的中心。空中俯瞰这个建筑将呈现一个B字型，未来这里将成为黑河市的新地标。

黑河保税物流中心(B型)项目由北京银建投资公司承建，建设包括综合服务行政中心、仓储中心、海关监管区等，总占地面积30万平方米，计划投资3.8亿元，实际投资5.2亿元。核心功能是对进口物资及机械设备实行进区免税存放服务，将有效缓解企业的资金压力，并实现进出口物资期货汇存功能。在仓储和物流产业基础上，将陆续拓展国际中转、国际配送、国际采购和国际转口贸易四大功能。有效促进黑河地区物流业的现代化、国际化。目前，已有包括中国邮政、德邦物流、利源达集团等30多家企业意向入驻。

北侧是拥有成熟口岸的大黑河岛；东侧是进入开运倒计时的黑龙江大桥联检口岸，环抱四大功能分区打造的国际合作政策、跨境物流、互市贸易、投融资、跨境电子商务、科技和人才服务、涉外法律服务这七大平台，将积极发挥黑河独特优势，整合集聚各类资源，成为自贸试验区黑河片区重点产业发展平台和跨境产业链条。最终形成跨境产业集聚区和边境城市国际合作示范区。

(责编：林露、吕骞)