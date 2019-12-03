塞外小城崇礼：“国际知名冰雪胜地”正呼啸而来

人民网张家口12月3日电（袁志广）初冬的张家口市崇礼区碧空如洗，太舞滑雪小镇人流如织，停车场上停满了京津等地牌照的各种私家车辆。洁白的雪道如一条条瀑布倾泻而下，身着五颜六色雪服的雪友不时从山顶飞驰而下……

随着太舞、富龙、云顶等多家滑雪场开门迎客，崇礼又迎来了新的雪季。2022年冬奥会将会在这里产生51块金牌，伴随着冬奥会的临近，崇礼建设步伐加快，“国际知名冰雪胜地”正呼啸而来。

图为一位滑雪爱好者在崇礼滑雪。马晓龙 摄（资料图片）

塞外小城 冰雪经济“火起来”

“崇礼地处北纬四十一度黄金滑雪带上，筹办冬奥会对崇礼滑雪产业来说，是一个非常大的利好消息。”富龙控股有限公司副总经理张高表示，崇礼没有滑雪场的时候，京津等地的客户一般都会去东北滑雪，随着崇礼滑雪产业的发展，京津等地的滑雪爱好者更愿意到崇礼来享受冰雪运动的乐趣了。

11月27日上午，在太舞滑雪场儿童嬉雪区，来自北京市红英小学几名学生正在学习滑雪。“左脚伸直，腿稍微弯曲，拉着老师的手，慢慢向前……”虽然孩子们开始滑雪时有些磕磕绊绊，但不一会儿就有模有样了。

太舞滑雪学校冬令营老师冯海洋介绍说，这些孩子都是来自北京市红英小学，他们到崇礼是来参加冬令营活动。每年这个时候都会有许多孩子来到崇礼进行滑雪体验。

来此滑雪的还有当地人，“今天我们学校30名学生一起来体验滑雪，”张家口市经开区腰站堡小学体育老师张翔龙表示，这是当地开展的万名中小学生冰雪体验活动的一部分，今年张家口市教育局将组织当地3万名中小学生分批踏上滑雪场、滑冰场，亲身体验冰雪运动乐趣，感受冬季项目的魅力。

眼下，崇礼的滑雪场也纷纷推出“网上预订折扣优惠、符合条件12周岁以下人群免费”等优惠政策，刺激了不少周边人群前往消费。

据了解，今年年底，京张高铁、延崇高速就要全线通车。“随着高铁的开通，到崇礼滑雪的游客将会呈现迅猛增长的态势。”崇礼太子城小镇运营总经理李敏表示。统计数据表明，2018-2019年雪季，张家口市崇礼区滑雪游客首次突破百万人次。除滑雪游客之外，还有大量非滑雪游客到崇礼休闲旅游。据统计，2018-2019年雪季崇礼接待游客数达281.2万人次。

乘着冬奥会的东风，崇礼滑雪产业正日趋火爆。

图为张家口市崇礼区太舞滑雪场。人民网 朱鹏涛摄

建设加速 特色小镇“扎堆儿”

滑雪产业升温，是崇礼发展冰雪经济的一个缩影。

在崇礼，冰雪项目建设正在加速。据介绍，从2000年以后，崇礼滑雪项目建设进入快车道：2003年，北京一家公司前来投资了现代化的万龙滑雪场；2005年，长城岭滑雪场投入运营；2006年，外商投资的多乐美地滑雪场正式开业；2012年，云顶滑雪场开门迎客；2015年以后，太舞、富龙、银河滑雪场相继开门迎客。

截至目前，张家口崇礼区现已建成大型滑雪场7家，拥有雪道169条162公里，其中15条高级雪道通过国际认证。

“崇礼冬奥项目建设速度非常快，这让我们许多合作伙伴感到惊讶。”李敏如是说。有类似感受的还有崇礼太舞滑雪小镇常务副总裁李永太。他说，“我们是2010年到崇礼投资的，那时候还没有冬奥会的事儿呢。回过头来看，筹办冬奥发展冰雪经济，对于崇礼来说，是个千载难逢的机遇。筹办冬奥会对崇礼基础设施建设带动作用非常大，交通设施建设要比原来快了20年。”

在崇礼，不仅项目建设快，各种特色小镇也非常多。比如河北旅投集团打造的翠云山奥雪小镇、富龙集团投资的富龙四季小镇、崇礼太舞旅游度假有限公司投资兴建的太舞滑雪小镇以及中赫太舞打造的太子城小镇等等。

图为崇礼太子城小镇鸟瞰设计图。太子城小镇供图

世界级冰雪度假胜地“浮现”

特色小镇“扎堆儿”的背后是，当地建设者要将崇礼建设成为世界级冰雪度假胜地的“雄心”。

“我们现在正忙着招商，把全世界一流的品牌引到崇礼来。”李敏说，崇礼太子城小镇将于2020年9月投入试运营，2021年就要有十几家酒店开业。

据了解，该小镇毗邻太子城高铁站，小镇总建设规模达到120万平方米，涵盖了冬奥颁奖广场、四季商街、国际会议中心、国际度假酒店群等开发建设内容。冬奥会期间，张家口赛区产生的51枚金牌都将在小镇的冬奥颁奖广场内进行颁奖。此外，冬奥文化庆典、展示活动也将在该颁奖广场举行。

据介绍，该小镇建成后，除了保障2022年冬奥会的顺利进行之外，赛后还将作为一个国际化的四季度假小镇长期运营，因此小镇建设不光着眼“冰雪和冬奥”，而是更加突出“四季和持续发展”。李敏表示，“未来，我们还会与合作伙伴一起举办户外联盟峰会，引进室内外卡丁车、极地探险乐园等多种项目来满足游客的需求。”

“现在崇礼的游客数量就接近300万了，随着高铁的开通，到崇礼的客流量将会呈现爆发式的增长。我们预计，到2022年，崇礼的客流量将达到千万人次。”李敏表示，“崇礼背靠京津冀城市群，京津冀区域有一个多亿的人口，加之，全国范围内兴起了冰雪运动的热潮，因此我们认为，崇礼游客数量达到千万人次是有可能的。”

当地人士表示，随着筹办2022年冬奥会深入推进，崇礼铁路、延崇高速等交通设施通车，崇礼正在成为冬奥都市圈重要节点和功能区。

张家口崇礼，这座在大山掩映中的小城，正在一步步变身成为“国际知名的冰雪运动和冰雪旅游胜地”。

(责编：王仁宏、刘然)