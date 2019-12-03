首届中国工业互联网大赛顺利闭幕

2019年12月3日，2019首届中国工业互联网大赛在浙江余杭举行闭幕式。工业和信息化部副部长陈肇雄、浙江省人民政府副省长高兴夫出席闭幕式并讲话。

陈肇雄指出，开展工业互联网大赛是加快推进工业互联网创新发展的一项重要举措，为汇聚工业互联网智力资源、技术资源、资本资源，促进优秀工业互联网解决方案的应用推广，提供了有效途经。通过大赛将对激发人才创新活力，选拔培养工业互联网创新发展“生力军”，形成一批可复制可推广的优秀解决方案，强化产业链、创新链、金融链有效对接，营造良好创新发展氛围，产生积极的促进作用。

陈肇雄强调，工业互联网发展是一项复杂系统工程，需要久久为功，需要政产学研用各方的共同努力，汇众智、聚众力，探索更多新模式、新方案、新路径，推动实现高质量发展。要不断提高大赛高端化、品牌化、专业化水平，不断深化产教融合、产融互促、供需对接，加速工业互联网解决方案的规模化推广，将大赛构建成促进工业互联网创新发展和成果转化的重要平台。

大赛由工业和信息化部、浙江省人民政府指导，国家工业信息安全发展研究中心、浙江省经济和信息化厅、杭州市人民政府、中关村信息技术和实体经济融合发展联盟等单位共同承办。大赛吸引了5134人，896支团队，1009个作品参赛。经过激烈角逐，大赛决出2个一等奖、6个二等奖、12个三等奖。

参加闭幕式的还有工业和信息化部信息化和软件服务业司、浙江省经济和信息化厅、国家工业信息安全发展研究中心、杭州市人民政府，以及参赛团队、工业企业、工业互联网服务商、投资机构、媒体等400多名代表。

(责编：栗翘楚、孙阳)