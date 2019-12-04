创业企业，成长正拔节(产经观察·“稳增长 看基层”③)

银河航天公司的创业团队。

资料图片

近2万家！

今年以来，我国每天诞生近2万家企业。一家家朝气蓬勃的创业企业，汇聚成澎湃的创新创业创造热潮，为中国经济注入了充沛活力。

经济下行压力之下，创业热情还高不高？创业企业能否成为稳增长的有力支撑？如何进一步激活创业企业？带着这些问题，记者调查走访了北京、上海等地多家创业企业、投资机构。

稳增长的生力军

千军万马稳住就业大盘，勃勃生机开启美好未来

“10秒钟，我们的洗衣粉卖出100万元！”刚过去的“双11”，品牌创立不到两年的洗护用品企业“森林海洋”在网上热销，让创始人周大凯很是开心，“咱们主打的洗衣粉具有免搓洗、无残留等特性，紧贴市场需求，直击行业痛点，所以才这么火。”

经济下行压力下，创业企业的状况如何？一连走访近10家创业企业和团队，我们感到更多的，是积极的信号，是勃勃的生机。

实力不容小觑——有的企业刚刚起步，便表现出势如破竹的迅猛势头。

“预计年底前，我们会有大动作——发射国内商业航天第一颗低轨宽带卫星！”作为一家2018年4月才投入运营的商业航天企业，“银河航天”刚出生就步入了快车道，员工已超140人，合伙人、副总裁刘畅介绍，公司管理团队运营经验较为丰富，研发团队招揽了全国顶尖人才，技术储备先进，“投资人也很给力，发展快不奇怪。”

“与我们合作之后，单体酒店的平均入住率能从60%提升到70%—75%，单房营业收入提升20%。”今年2月，夏青宁在上海创办了“你好酒店”。这家新型酒店管理公司要做的，是像工业互联网为中小制造企业赋能一样，用整套酒店智能解决方案为单体酒店赋能，提升其竞争力。夏青宁说，“现在正是单体酒店转型升级的好时机，‘你好酒店’颇受市场欢迎。8个月，就进驻了200座城市，与1300多家酒店展开合作，力争5年左右覆盖2万家！”

定力令人钦佩——有的企业成立已久、谈盈利尚早，却依然在埋头坚守、悉心耕耘。

“我们正在研发的核心技术，是利用3D打印技术制造在人体内可降解的心脏支架，全球独有。”来到位于北京大兴的中关村医疗器械园，阿迈特医疗器械公司董事长刘青告诉记者，医疗器械的研发周期很长，公司虽已创立8年，但直到今年才完成动物试验、转入临床试验阶段，“做仿制品，省时、省事、回本快，做创新产品，所有都得从头开始。可是既然选择走这条路，就一定要坚定地走下去。如果一切顺利，公司在2024年会拿到产品注册证，到那时我们才有资格谈盈利。”

潜力值得期待——有的企业尚未推出产业成果，可一旦“激活”，就可能爆发惊人能量。

走进位于中关村的知存科技公司，创始人王绍迪在实验室里指着一块手指甲大小的芯片告诉记者，“别小瞧这个存算一体芯片，虽然外观和传统芯片差不多，但它的存储器也能运算，计算效率是传统芯片的20—50倍，成本还能降低到原来的1/5。”作为知存科技A轮融资的投资者之一，普华资本的合伙人蒋纯认定，王绍迪团队的成果和世界水平同步，是这个方向上最可能脱颖而出的国内团队。

千万家创业企业群雄并起，为中国经济注入了不竭动力。

“刚成立一年，我们就吸纳了20人就业”“虽然没盈利，可我们每年都能提供40多个稳定岗位”……采访中，不少创业企业对自身解决就业的贡献颇为自豪。“创业企业虽小，却能发挥创业带动就业的倍增效应，进而也通过稳就业带动稳增长。”国务院发展研究中心研究员吕薇说。

一家家活力四射的创业企业，也开启了中国经济的未来。

“新一轮创业的最大特点之一，就是以创新带动创业。许多创业企业不是亦步亦趋、简单复制，而是瞄准了新兴领域、细分市场，在技术、产品、商业模式上进行了大胆创新。”吕薇认为，这些创业企业的不断涌现为中国经济注入了强大的新动能，也将通过促进市场竞争、加速结构调整，推动中国经济转型升级、行稳致远。

创业仍是好时机

市场不“炒”了，资金不“热”了，反而为创业提供了更加平稳的环境、更加有利的时机

数家共享单车企业破产，一些“互联网+”创业企业关门……去年以来，创业圈的一些负面消息也令人担忧：当下还是创业好时机吗？

投资机构近两年的决策走向或许可以做些参考——“对天使投资而言，资本热潮已经过去，机构拥有的资金量有一定下降，投资将更加谨慎。”青山资本创始人张野认为，不同于2014—2015年资本井喷期时大量资金涌入、创业企业估值虚高的情形，如今的投资者更加谨慎。

与此同时，真正的好项目仍然抢手。“虽然商业航天投资规模巨大、回报周期很长，但各路资本很看好这个产业的长远发展，纷纷跟进。”刘畅表示，银河航天近两年已获得建投华科、顺为资本、IDG资本等知名投资机构支持，新一轮融资估值高达50亿元，“好项目永远是稀缺品。对创业者而言，市场上永远都有机遇，关键要看项目本身的质量。”

采访中，企业普遍认为，市场不“炒”了，资金不“热”了，反而为创业提供了更加平稳的环境、更加有利的时机。展望未来，几乎所有企业都表示乐观——中国市场的巨大潜力，让他们看到了广阔的成长空间。

“在我国农业种植中，人工喷洒农药的方式还很常见。如果像发达国家那样，普遍改用无人机，会催生一个500亿元的大市场。”2017年，80后朱宏宇创办天和智航公司，看中的正是国内农用无人机市场的巨大潜力。

“固定翼无人机体量大，可实现不了精准作业，家用无人机操作方便，但覆盖范围较小。”朱宏宇说，天和智航瞄准了原来市场上50公斤载荷农用无人机的空白，通过研发成功推出新产品，现已收获海南农垦等重点客户，“农业市场是片蓝海。只要我们能在细分领域拥有核心产品，肯定能干出一番事业来。”

家庭消费领域，潜力同样巨大。“以前，一个家庭花200元、买4大袋洗衣粉，就能解决一年的洗衣需求。现在，婴幼儿衣物、贴身衣物、羊毛羊绒、丝绸制品等洗护场景越发丰富，让市场需求越来越大。”周大凯认为，需求从粗放到精细，使洗衣粉的消费规模可能成倍增加，“作为‘小快灵’的创业企业，我们更善于快速响应这些细分需求，打开新的市场。”

“市场是最好的试验场。只有在对的时间做对的事情，并坚持下去，才可能将一件事做好。”夏青宁说。采访中，几乎所有创业者都对自己的选择十分坚持，对未来充满信心。

未来大有可为

亟待解决资金问题、优化竞争环境、营造良好氛围

“去年，我们融资最困难的时候，从中关村管委会申请下来500万元高精尖项目补贴，解了燃眉之急。”刘青告诉记者，过去8年，阿迈特从地方政府部门得到的扶持资金约有3000万元，还享受了场地租金优惠等暖心政策，“尽管我们要‘长到10多岁’才能创造利税，但政府部门并不‘嫌弃’，反而给创新持续的帮助、足够的耐心，这是巨大的进步。”

“降低门槛、简化程序、加快审批，创业便利化举措越来越多；设立孵化器，推出产业扶持基金，创业服务越来越周到；大幅度减税降费，创业成本越来越低。”吕薇认为，近年来，通过采取一系列鼓励创新创业的有力措施，我国的创业环境已经显著改善，为创业企业提供了逐梦奋斗的舞台。

下一步，应采取哪些举措，更加充分地激发创业企业活力呢？一道听听企业的诉求和专家的说法。

解决好融资问题，让金融活水浇灌创业企业。

创业企业开张营业，“钱从哪来”是头号大事。不少企业反映，由于创业企业本身抵押品较少，很难从银行贷出款来；有的银行提供了股权抵押贷款产品，但期限短、金额小，对企业的帮助较为有限。

“要让金融机构更放心地把钱交到创业企业手中，最有效的办法就是降低他们放贷的风险。”德勤中国副主席吴卫军建议，应当加快我国的企业信用体系建设，打造更加诚信的市场环境，“让那些真正有好项目、急需资金的创业企业更方便地借到钱。”

打造公平竞争的发展环境，保护好市场“幼苗”。

“创业企业成立不久，抗风险能力往往较弱，这要求政府管理部门加强对中小企业的产权保护，更加公平地进行监管，保护他们的正当权益。”吕薇列举道，比如，处理好大中小企业的关系，避免大企业在创业企业面前“店大欺客”、拖欠款项；又如，加强知识产权保护，“创新型创业企业的看家本领往往就是新技术新产品，保护知识产权就是保护创新创业。”吕薇同时表示，在对新兴业态进行包容审慎监管的同时，政府部门对一些可能扰乱市场秩序的行为，也要及早发现、有力规范，从而让创业企业在健康良性的轨道上发展。

营造敢为人先、宽容失败的创新氛围。

“任何时候，创业都是有风险的。创业的成功，往往也是在失败的基础上建立起来的。”吴卫军认为，在中国，有巨大的经济体量做支撑，创业的平均试错成本相对较低，而一旦创业成功，正面效应则是巨大的，“为此，一定要鼓励创新、宽容失败，让创业者大胆去闯、放手去干。”

“中国拥有全世界最好的创业土壤、最多的市场机遇，在新经济领域，有许多新型基础设施和新技术应用都已跻身世界前列。”张野的话代表了不少创业者的心声：在这样的时代机遇面前，只要练好内功、做好自己，就会赢得市场、赢得回报。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 18 版）

(责编：曹昆)